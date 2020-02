Es drohen Staus: Engpässe auf der A45 in beiden Richtungen

Autofahrer müssen sich auf der A45 (mal wieder) auf Staus einstellen: Straßen.NRW prüft an zwei Sonntagen eine Brücke zwischen dem Kreuz Olpe-Süd und der Anschlussstelle Freudenberg.

Wenden - Konkret geht es dabei um die A45-Talbrücke Gerlingen, die unmittelbar hinter dem Autobahnkreuz Olpe-Süd über den gleichnamigen Ortsteil der Gemeinde Wenden führt. Diese unterzieht die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Hamm an zwei Sonntagen einer Prüfung, wie der Landesbetrieb mitteilt: "Mit einem Brückenuntersichtgerät werden die Pfeiler sowie die Brücke von den Seiten und von unten kontrolliert."

Der erste Teil der Prüfung findet am kommenden Sonntag, 9. Februar, statt und bezieht sich auf den Brückenteil in Fahrtrichtung Frankfurt. Eine Woche später - also am Sonntag, 16. Februar, folgt die Prüfung für den Teil der Talbrücke Gerlingen, der auf der A45 in Fahrtrichtung Dortmund führt.

A45: Nur ein Fahrstreifen auf der Talbrücke Gerlingen

Für alle Nutzer der A45 bedeutet das dann folgendes: "Dem Verkehr steht dann jeweils von 6 bis 18 Uhr nur ein Fahrstreifen zur Verfügung", erklärt Straßen.NRW. Daher sei auf der A45 an den beiden Sonntagen mit Stau zu rechnen.

Auch auf der A46 kommt es zu Einschränkungen: An einer Anschlussstelle werden beide Ausfahrten gesperrt. Eine bittere Pille mussten jetzt Pendler schlucken, die regelmäßig auf der A43 unterwegs sind: Dort verzögert sich die Fertigstellung von Bauarbeiten bis 2028.

Quelle: wa.de