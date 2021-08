Alles dicht! A45-Vollsperrung in Richtung Dortmund und Frankfurt

Schilder stehen schon

Vollsperrung der A45: Die Autobahn 45 muss zwischen Lüdenscheid-Nord und Hagen-Süd voll gesperrt werden. Die Autobahn Westfalen bestätigt jetzt, wann es so weit ist.

Update 4. August um 11.08 Uhr: Jetzt ist es amtlich. Die Vollsperrung auf der A45 bei Lüdenscheid kommt. Für insgesamt 15 Stunden ist die Autobahn A45 zwischen Hagen-Süd und Lüdenscheid-Nord dicht - sowohl in Fahrtrichtung Dortmund als auch in Fahrtrichtung Frankfurt. Entsprechende Berichte unserer Zeitung bestätigte die Autobahn Westfalen GmbH des Bundes am Mittwoch.

Grund für die Vollsperrung ist die Freigabe der neu gebauten Brücke Rumscheid-Bölling, die zwischen Hagen-Süd und Lüdenscheid-Nord die Straße „Nimmertal“ über die A45 führt. Sie wird am Wochenende freigegeben. Gleichzeitig muss die Behelfsbrücke, über die während der Bauzeit der Verkehr geführt wurde, wieder abgebaut werden. Das geht nur unter Vollsperrung der A45.

Dazu sperrt die Autobahn Westfalen die A45 in beiden Fahrtrichtungen. Die Vollsperrung beginnt am Samstag (7. August) um 20 Uhr und dauert bis zum Sonntag (8. August) 11 Uhr. In Fahrtrichtung Frankfurt führt die Umleitungsstrecke über die blau beschilderte Bedarfsumleitung „U14“. In Fahrtrichtung Dortmund dient die blau beschilderte Bedarfsumleitung „U41“ als Ersatzstrecke. Es muss mit Verzögerungen, möglicherweise auch mit Staus vor den Vollsperrungen gerechnet werden. Wer kann, sollte die Vollsperrung auf der A45 weiträumig umfahren.

A45 dicht: Plan für Vollsperrung in beide Richtungen bei Lüdenscheid

Erstmeldung 2. August um 15.11 Uhr: Autofahrer auf der A45 haben die Schilder, die auf die Vollsperrung am kommenden Wochenende zwischen Lüdenscheid-Nord und Hagen-Süd aufmerksam machen, sicherlich schon bemerkt. Demnach wird die A45 in beiden Fahrtrichtungen (Dortmund und Frankfurt) in der Nacht von Samstag (7. August) auf Sonntag (8. August) voll gesperrt. Ab 20 Uhr am Samstagabend soll die Autobahn dicht sein. Umleitungen werden ausgeschildert.

A45: Vollsperrung bei Lüdenscheid - Brücke wird ausgehoben

Auf Nachfrage sagte eine Sprecherin der Autobahn GmbH des Bundes, dass das letzte Wort zum Termin der Vollsperrung der A45 aber noch nicht gesprochen ist. Eine endgültige Entscheidung soll am Dienstag (3. August) getroffen werden. Ein Dienstleister hatte die vorbereiteten Schilder schon vorzeitig aufgestellt.

Grund für die Vollsperrung auf der A45 ist das Ausheben der für den Neubau der Autobahn gebauten Behelfsbrücke an der Straße Nimmertal.

Sie kann allerdings erst beseitigt werden, wenn der eigentliche Brückenneubau „Rumscheid-Bölling“ voll einsatzfähig und von den Baubehörden abgenommen worden ist. Dabei gebe es noch Klärungsbedarf. Auch das Wetter spiele eine Rolle, sagte die Autobahn-GmbH-Sprecherin.

Eine finale Entscheidung über die Vollsperrung auf der A45 wird am 3. August getroffen und anschließend vermeldet. Bereits in der Vergangenheit war der Bereich für Arbeiten an der Brücke immer wieder voll gesperrt worden.