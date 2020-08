Baustelle auf der A45: Hier droht jetzt Stau

Die Autobahn A45 ist gespickt mit Baustellen. Jetzt wird eine von ihnen zusätzlich verengt. Straßen.NRW warnt vor Stau in Richtung Dortmund.

Auf der Autobahn A45* im Sauerland wird es eng.

In der Baustelle Richtung Dortmund* wird ein Fahrstreifen gesperrt.

Es bleibt nur noch eine Spur befahrbar.

Meinerzhagen/Drolshagen - Aus zwei mach eine Spur: Die Autobahn A45 wird am Dienstag (18. August) zum Nadelöhr. Es droht Stau in Richtung Norden.

Die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Hamm wird an dem Tag von 10 bis 13 Uhr in der bestehenden Baustelle in Richtung Dortmund zwischen den Anschlussstellen Drolshagen und Meinerzhagen einen Fahrstreifen sperren.

A45-Baustelle: Richtung Dortmund droht Stau

Für den Verkehr steht dann nur noch ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Straßen.NRW-Autobahnmeisterei Lüdenscheid muss in der Autobahnmitte den Bewuchs zurückschneiden.

Die Baustelle gehört zu einer großen Baumaßnahme zwischen Drolshagen und Meinerzhagen. Auf sieben Kilometern werden der Standstreifen und die rechte Spur in diesen und im kommenden Jahr saniert.

A45-Ausfahrt Meinerzhagen wird 2021 gesperrt

Auf dem Teilstück der A45 werden die Fahrbahndecke, die Binderschicht sowie die Tragschicht 34 Zentimeter aufgenommen und wieder eingebaut. Für den Verkehr stehen in jeder Fahrtrichtung zwei eingeengte Fahrstreifen zur Verfügung..

In 2021 werden zwei weitere Autobahnkilometer im Bereich der Anschlussstelle Meinerzhagen saniert. Bedingt durch den Vollausbau in diesem Abschnitt muss die Anschlussstelle Meinerzhagen in Fahrtrichtung Dortmund für etwa 70 Tage gesperrt werden. Straßen.NRW investiert 2020/2021 zehn Millionen Euro aus Bundesmitteln.

Nach einem Unfall im Feierabendverkehr war die Sauerlandlinie A45 zwischen Lüdenscheid-Nord und Hagen-Süd gesperrt. Ein Schlachtfeld aus Glas: Ein Lkw hat am Westhofener Kreuz seine Ladung verloren. Die Autobahn A45 war übersät mit zerbrochenen Bierflaschen. Die A45 gehört zum dichten Autobahn-Netz in NRW*. - *WA.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

Quelle: wa.de