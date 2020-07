Autobahn-Brücke wird abgerissen - Vollsperrung auf A45!

Die ersten Schilder stehen bereits und weisen auf die Streckensperrung zwischen den Anschlussstellen Lüdenscheid-Nord und Hagen-Süd hin. Auf Anfrage bestätigte Straßen.NRW die bevorstehende Vollsperrung. Der Grund ist der Abriss einer Autobahnbrücke.

Bereits seit mehreren Monaten laufen die Vorbereitungen für den Abriss der maroden Brücke "Rumscheid-Bölling". Inzwischen wurde eine Behelfsbrücke errichtet, über die zwischenzeitlich die Straße "Nimmertal" verlaufen soll. Auch das Provisorium wird weichen, wenn die neue Autobahnbrücke steht. Die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Hamm investiert dort in Abriss und Neubau 3,8 Millionen Euro.

+ Die marode Autobahnbrücke "Rumscheid-Bölling" wird abgerissen. Inzwischen steht eine Behelfsbrücke. © pr

Nun steht der Abriss an. Dafür wird die A45 zwischen den Anschlussstellen Lüdenscheid-Nord und Hagen-Süd am kommenden Wochenende in beide Fahrtrichtungen ab Samstag, 11. Juli, um 20 Uhr, vollgesperrt. Noch in der Nacht wird das 58 Meter lange Brückenbauwerk aus dem Jahr 1966 beseitigt.