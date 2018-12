Mutmaßlicher Mörder in Werdohler Wohnung gefasst

In dieser Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Oberhausen fanden Polizisten einen gewaltsam getöteten Mann. Der mutmaßliche Mörder hatte zunächst unerkannnt bei einem Bekannten im Werdohl Unterschlupf gefunden.

Werdohl/Oberhausen - Am späten Samstagabend direkt vor Weihnachten wurde ein mutmaßlicher Mörder in einer Werdohler Wohnung gefasst. Der gefasste 34-jährige Oberhausener hat die Tat gestanden. Demnach hatte er einen Bekannten in dessen Wohnung in Oberhausen offensichtlich erschlagen.

Staatsanwalt Garip Günes-Böhm von der Staatsanwaltschaft Duisburg bestätigte den Sachverhalt gegenüber unserer Redaktion. "Der 34-jährige mutmaßliche Täter wurde am Samstag, 22. Dezember, in einer Wohnung in Werdohl von den Kollegen der örtlichen Polizei festgenommen."

Der Hinweis auf den mutmaßlichen Mörder kam von einem Mann aus Werdohl, in dessen Wohnung der Oberhausener einige Tage gewohnt hatte. Der Werdohler und seine Freundin waren mit dem Oberhausener und dessen Freundin bekannt gewesen. Als der Werdohler von dem Tötungsdelikt erfuhr, rief der die Polizei. Die verhaftete den 34-jährigen Oberhausener.

Leiche in schlechtem Zustand gefunden

Die Oberhausener Polizei war daraufhin von ihren Kollegen im Märkischen Kreis unterrichtet worden, dass in einer Oberhausener Wohnung ein toter Mann liegen würde. Polizeiliche Ermittlungen führten die Beamten später zu einer Wohnung in den Stadtteil Osterfeld, wo die übel zugerichtete und leicht verweste Leiche gefunden wurde.

+ Beamte der Spurensicherung der Oberhausener Polizei auf dem Weg in die Wohnung des Getöteten. © WTVnews

Am 23. Dezember erfolgte die rechtsmedizinische Untersuchung in der Duisburger Rechtsmedizin. Dabei konnte auch die Identität des zunächst unbekannten Opfers geklärt werden. Es handelt sich dabei um den 33-jährigen Mieter und Bewohner der Wohnung. Polizisten konnten die Verwandten ermitteln und informieren.

Die Oberhausener Polizei nahm kurz nach Bekanntwerden des Verbrechens zwei Personen in Gewahrsam. Während eine Person (28) vernommen und später wieder entlassen wurde, erhärtete sich der Tatverdacht gegen die zweite Person. Es handelt sich dabei um einen 34-jährigen Oberhausener, dem der 33-jährige Getötete in seiner Wohnung Unterkunft gewährt hatte.

Haftbefehl wegen Mordes

Gegen den dringend tatverdächtigen Mann, der die Tat in seiner Vernehmung gestand, erließ ein Oberhausener Amtsrichter, auf Antrag der Duisburger Staatsanwalt, noch am 23. Dezember einen Haftbefehl wegen Mordes. Den Beschuldigten brachten Kriminalbeamte nach seiner Vernehmung in die Untersuchungshaft einer Duisburger Justizvollzugsanstalt.

Staatsanwalt Günes-Böhm berichtete, dass die Obduktion ergeben habe, dass „massive stumpfe Gewalt gegen den Kopf und den Oberkörper“ die Todesursache gewesen sei. Der Tote könnte erschlagen worden sein. Es gebe keine Hinweise darauf, dass „ein Gegenstand“ oder eine Waffe bei der Tat eingesetzt worden sei. Das Opfer dürfte „einige Tage“ tot in der Wohnung gelegen haben.

Der Werdohler Bekannte hatte gegenüber der "Bild"-Onlineausgabe berichtet, er sei nach dem gemeinsamen Besuch des Weihnachtsmarktes in Oberhausen von seinem Kumpel gebeten worden, ihn kurz in die Wohnung in Oberhausen zu begleiten. Er wolle dort noch Sachen abholen. In der Wohnung hatte der Werdohler nach Angaben gegenüber der "Bild" einen Toten gesehen.

Wieder Zuhause in Werdohl habe er dann der Polizei einen Hinweis gegeben, dass sich der mutmaßliche Täter in der Werdohler Wohnung aufhielt. Dort kam es am Samstagabend zum Zugriff.

