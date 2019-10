25-Jähriger aus Menden durch mehrere Messerstiche schwer verletzt

Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes in Fröndenberg

Dortmund - Am Ufer der Ruhr in Fröndenberg kam es am Freitagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 30-jährigen Mann aus Fröndenberg und einem 25-jährigen Mann aus Menden unter Einsatz eines Messers. Der Mendener wurde schwer verletzt.