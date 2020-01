21-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei von Lüdenscheid bis Schwerte

Lüdenscheid/Schwerte - Von Lüdenscheid bis Schwerte hat die Polizei einen 21-jährigen Autofahrer und seine beiden Beifahrer verfolgt. Erst mit einem Polizeihubschrauber konnte der dritte Insasse gefunden werden.

Nach Angaben der Polizei sollte der Wagen in Lüdenscheid um 6.41 Uhr am Sonntag kontrolliert werden. Das passte dem 21-Jährigen und seinen beiden Beifahrern aber offenbar gar nicht. Er gab Gas und flüchtete in Richtung Autobahn.

Mit bis zu 190 km/h fuhr er dann über die A45 bis nach Schwerte, die Polizisten verfolgten den Wagen. In der Nähe der JVA in Schwerte hielt der Wagen an und die drei Insassen wollten zu Fuß weiter flüchten.

Fahrer war betrunken

Die Polizisten konnten dabei zwei der Männer festnehmen. Der dritte war weiterhin auf der Flucht. Erst mit einem Polizeihubschrauber wurde er gefunden. Am Boden nahmen Beamte auch ihn schließlich fest.

Der Fahrzeugführer war laut Mitteilung der Polizei betrunken, einen Führerschein hatte er nicht mehr. Der 21-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und wurde daraufhin wieder entlassen. Auch gegen den Fahrzeughalter läuft jetzt ein Strafverfahren.

Quelle: wa.de