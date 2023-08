20-Jähriger aus Schalksmühle stirbt bei schwerem Verkehrsunfall

Von: Sven Schneider

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Mittwochabend ist ein 20-Jähriger aus Schalksmühle gestorben. Er wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Halver - Die Bemühungen der Rettungskräfte waren vergeblich, der junge Mann aus Schalksmühle starb noch an der Unfallstelle. Am Mittwochabend wurde ein 20-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in Halver tödlich verletzt.

Nach Erkenntnissen der Polizei war der junge Mann gegen 18 Uhr in seinem Renault Clio unterwegs, als er aus bislang ungeklärten Gründen auf der Straße Streitstück die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der 20-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt, als eben jenes seitlich mit dem Dach mit einem Baum kollidierte.

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Die Rettungskräfte versuchten ihn aus den Trümmern zu befreien, der junge Mann aus Schalksmühle verstarb jedoch noch an der Unfallstelle. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Spezialisten eines Verkehrsunfallaufnahmeteams des Polizeipräsidiums Essen waren vor Ort, um die Beamten bei der Spurensuche und -sicherung zu unterstützen. Hat jemand den Unfall am Mittwochabend in Halver beobachtet? Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizeiwache Halver unter 02353/9199-0 entgegen.

