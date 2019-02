20-Jährige in Hemer vermisst - Polizei im Großeinsatz!

[Update: 7.50 Uhr] Hemer - In Hemer läuft eine groß angelegte Personensuche der Polizei! Eine 20-Jährige wird vermisst.

Entsprechende Angaben von Radio MK bestätigte Polizeisprecher Dietmar Boronowski am Morgen.

Demnach werde die junge Frau seit gestern Nachmittag vermisst. Nachdem in der Nacht mit einem Hubschrauber, der unter anderem mit einer Wärmebildkamera ausgerüstet ist, erfolglos gesucht wurde, werde derzeit unter anderem mit einem Spürhund nach der 20-Jährigen gesucht.

Gestern Nachmittag war die Vermisste nach ihrer Arbeit in einer Behindertenwerkstatt in Iserlohn zunächst bei Bekannten zu Besuch. Danach verliert sich ihre Spur. In ihrer Wohnung in Deilinghofen kam sie nicht an.

So sieht die junge Frau aus

Nach Angaben der Polizei ist die Frau geistig behindert, nicht größer als 1,60 Meter, hat eine schlanke aber kräftige Statur. Ihr Haar ist Blond und an der rechten Augenbraue sowie am oberen Rand des linken Ohres trägt sie jeweils einen Piercing.

Sie trägt ein Tattoo aus Schmetterling und Stern am linken Oberarm. Außerdem trägt einen Schwerbehindertenausweis mit sich. Geld hat sie jedoch nicht dabei.

Kein Gefühl für Wärme und Kälte

Laut Polizeiangaben ist die Vermisste mit Stress-Situationen überfordert und kann sich schlecht in einer fremden Umgebung orientieren. Sie hat kein Gefühl für Wärme und Kälte.

Die Polizei hegt derzeit die Hoffnung, dass sie am Morgen an ihrer Arbeitsstätte auftauchen wird. "Wir hoffen, dass sie da aufläuft", sagte Boronowski. Ansonsten gebe es aktuell keinerlei Hinweise auf einen Grund des Verschwindens.

Hinweise nimmt die Polizei unter Notruf 110 oder an der Wache in Hemer (Tel. 02372 90990) entgegen.

Quelle: wa.de