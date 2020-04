Streit eskaliert: 18-Jähriger nach Messerstich schwer verletzt 

Mordkommission ermittelt

+ © picture alliance/dpa/Symbolfoto Der 18-Jährige wurde in Hagen mit einem Messer und einer Gasdruckpistole angegriffen. © picture alliance/dpa/Symbolfoto

Zu einem folgenschweren Streit kam es am Dienstag in Hagen. Ein 18-Jähriger wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.