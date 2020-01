Aggressiver 17-Jähriger rastet in Zug völlig aus - und schlägt Jugendlichem gegen den Kopf

Ein 17-Jähriger ist in einem Regionalzug zwischen Lüdenscheid und Dortmund ausgerastet. Er wollte offenbar der Fahrkartenkontrolle entgehen.

Lüdenscheid/Dortmund - Ein 17-Jähriger hat sich am Donnerstagnachmittag in einer Regionalbahn zwischen Lüdenscheid und Dortmund auf der Zugtoilette eingeschlossen. Laut Polizei wollte er offenbar einer Fahrkartenkontrolle entgehen.

Jugendlicher rastet in Regionalbahn aus: 15-Jähriger geschlagen

Ein Zubegleiter forderte den 17-Jährigen demnach auf, die Tür zu öffnen. Der Jugendliche kam dem nach - und rastete dann aus. Nachdem er die Tür geöffnet hatte, soll er sofort einem 15-Jährigen mit der Faust gegen den Kopf geschlagen haben und anschließend auf den Zubegleiter losgegangen sein.

Jugendlicher rastet in Regionalbahn aus: Unerlaubt im Bundesgebiet

Beim Halt im Dortmunder Hauptbahnhof hielten Mitarbeiter der DB-Sicherheit den 17-Jährigen fest. Bundespolizisten nahmen den Jugendlichen mit zur Wache.

Die Ermittlungen ergaben, dass sich der algerische Staatsangehörige unerlaubt im Bundesgebiet aufhielt.

Den 17-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, Erschleichen von Leistungen und unerlaubten Aufenthaltes im Bundesgebiet.

Quelle: wa.de