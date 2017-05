7.000 Hefte werden verschickt

Lüdenscheid - Es ist ein ganz schön großer Berg Papier, der sich derzeit im Foyer des Kulturhauses stapelt, denn die Verwaltungsmitarbeiter des Kulturhauses sind derzeit damit beschäftigt, insgesamt 7.000 Programmhefte für die neue Saison zu verschicken.

2.500 Programme davon gehen zusammen mit den Aboheften an die Kulturhaus-Abonnenten, die restlichen Exemplare für die Saison 2017/2018 sind für Stammkunden des Kulturhauses ohne Abo bestimmt. Wer ein neues Abo erwerben möchte, kann dies ab dem 29. Mai im Kulturhaus tun.

Schon seit Dienstag ist die zwölfköpfige Truppe unter der Leitung von Ina Rolf-Ferber bereits bei der Arbeit, und bis Mittwoch nächster Woche wird es voraussichtlich noch dauern, bis alle Programme und Abo-Hefte auf den Weg gebracht sind.

Dabei hat sich allerdings im Programm bereits eine Änderung ergeben, die erst nach Drucklegung bekannt geworden ist. Das Stück „Schwanensee in Stützstrümpfen“ (Abo C) musste kurzfristig vonseiten der Komödie Düsseldorf abgesagt werden, wobei die Komödie Braunschweig einspringen konnte. Am 12. Dezember 2017 wird nun das Stück „Der Kleingartenkönig“ gespielt, eine Heinz-Erhardt-Komödie über den Junggesellen Willi Witzmann, der als Gartenzwerg-Babysitter aushelfen soll, obwohl er so gar keinen grünen Daumen hat.

Darüber hinaus hat sich Kulturhausleiterin Rebecca Egeling Einiges für die neue Theaterspielzeit einfallen lassen. Neben der Diskussion über die Idee eines Urban-Gardening-Projektes für den Kulturhausgarten, der zukünftig unter anderem essbare Früchte enthalten könnte, die jeder Bürger konsumieren darf, sowie der angedachten Wiederbelebung der Kulturhausgastronomie stellt Rebecca Egeling im Programmheft 2017/2018 das Vermittlungsprogramm „Party-cipation“ vor, mit dem eine aktive kulturelle Teilhabe der Bürger am Theaterprogramm erreicht werden soll.

Das Kulturhaus bietet in Zusammenarbeit mit dem Kultursekretariat Gütersloh unter der Marke zunächst drei Workshops für interessierte Bürger unterschiedlicher Altersgruppen zu den Themen Regie, Lyrik und Tanz an.