Glitter, Glamour, Gassenhauer im Kulturhaus

Lüdenscheid - Die Show als solches gehört ihm, und seine Leidenschaft für das, was er auf der Bühne bietet, ist greifbar: Christian Schöne, staatlich geprüfter Musicaldarsteller, charismatischer Tenor und am Mittwochabend mit einem insgesamt zwölfköpfigen Ensemble und der „Nacht der Musicals“ zu Gast im großen Saal des Kulturhauses.

ASA Event als Tourneeveranstalter gehört zu den regelmäßigen Gästen im Kulturhaus. Einmal im Jahr wird eine lange Nacht voller Musicalhits geboten, nicht gerade zu Dumpingpreisen, aber ein zwölfköpfiges Ensemble samt Crew, das jede Nacht in einer anderen Stadt auftritt, gehört auch nicht zu den Billigheimer der Branche – zumal einher mit der Show die inzwischen gewohnte Professionalität in Sachen Licht und Schatten, Verfolgerspot und Ton geht.

Größten Wert legt die Produktion auch darauf, nicht nur die üblichen Hits abzusingen, sondern neben eigener Songinterpretation durch die Darsteller auch aktuelle Musicals mit einzubinden. Am Mittwochabend war’s beispielsweise das Musical „Hinterm Horizont“, mit der Premiere 2011 noch relativ jungen Datums gemessen an „Elisabeth“ aus 1993 oder Richard O’Briens „Rocky Horror Show“ von 1973.

Fulminant legte Christian Schöne als Rocky Balboa im Kampf gegen Apollo Creed (Timothy Martin) los, begleitet vom „Eye of the Tiger“, um anschließend von Timothy Martin als Phantom der Oper im Duett mit der Opernsängerin Merle Saskia Krammer abgelöst zu werden. Zeit zum Umziehen blieb wenig: Aus Rocky zauberte Christian Schöne im Eiltempo „Jesus Christ Superstar“ im „Matrix-Reloaded-Mantel“ und mit einem „Hallo, Lüdenscheid“ dann wieder Falco mit stilvollem „Rock me Amadeus“ und wenig später einen Udo Lindenberg samt Hut und Raucherstimme.

Die stilleren Passagen des Musicalabends gehörten zunächst Merle Saskia Krammer und Cemile Bakanyildiz. Letztere zeigte allerdings im Verlauf eines langen Abends auch ganz andere Qualitäten auf. Verkörperte sie in dem einen Moment noch die brave Sängerin, war sie im nächsten das Flitter-Glitter-Abba-Girl, dem nur noch Plateau-Schuhe zur Perfektion fehlten. Zu diesem Zeitpunkt brauchte das gut 250-köpfige Publikum längst schon keine Aufforderung zum Mitklatschen mehr. Und die Darsteller verdienten sich redlich ihre Pause.

Wer nicht zum ersten Mal in der „Nacht der Musicals“ saß, wusste, dass der Knaller nach der Pause „Sweet Transvestite“ sein würde. Von den gut 24 Künstlern, die bundesweit in unterschiedlichen Besetzungen an der Front der Musical-Show touren, hatte sich Schöne ein regenbogenfarbenes, hautenges Netzwerk, ein silbernes Leibchen und fast schon lebensgefährliche High Heels als Bekleidung ausgesucht. Ein Flirt mit Britta und Hans in der ersten Reihe, ein Geburtstagsständchen für Judith – um Applaus zu buhlen brauchte er nicht. Frozen, Alladin, König der Löwen, We will rock you, Wenn ich tanzen will, und am Ende erfolgte die Verneigung vor einem der ganz Großen der Branche: Ein Medley zu Ehren des 2014 verstorbenen Udo Jürgens.

Das Publikum erhob sich von den Rängen und beendete mit „Ich war noch niemals in New York“ gemeinsam mit den vier Solisten und den Tänzern der Broadway Musical Dance Company einen schönen Abend.