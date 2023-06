Zwischenfall in Lüdenscheid: Polizisten schlichten Streit und werden attackiert

Von: Stefan Herholz

Polizisten wurden Samstagabend am Lüdenscheider Bahnhof von zwei Männern attackiert. Die Beamten hatten zuvor einen Streit mehrerer Personen geschlichtet. © Silas Stein

Polizisten wurden Samstagabend am Lüdenscheider Bahnhof von zwei Männern attackiert. Die Beamten hatten zuvor einen Streit mehrerer Personen geschlichtet.

Lüdenscheid – Am Lüdenscheider Bahnhof gerieten am Samstagabend gegen 22.50 Uhr rund zehn Personen in Streit - in direkter Nachbarschaft der Polizeiwache. Eine Passantin alarmierte daraufhin die Polizei, die schnell vor Ort war.

Die Beamten, die im Laufe des Einsatzes weitere Kräfte zur Unterstützung anforderten, schlichteten die Situation, erteilten Platzverweise und schickten die Streithähne jeweils in entgegengesetzte Richtung.

Nur ein 27-jähriger Altenaer und sein 24-jähriger Begleiter aus Lüdenscheid hatten scheinbar noch nicht genug. Sie verhielten sich nach Angaben der Polizei weiter sehr aggressiv. Sie missachteten die Anweisungen, folgten ihren Kontrahenten und meinten, „dass die Sache die Polizisten einen Scheiß angehe“.

Der 24-Jährige habe sich geweigert, stehen zu bleiben. Die Folge: Die Polizisten brachten den Mann zu Boden gebracht. Daraufhin habe sich sein Begleiter mit ihm solidarisiert und versucht, die Beamten mit Fäusten zu schlagen. Auch er wurde von den Polizisten überwältigt und gefesselt. Die Einsatzkräfte blieben unverletzt.

Während der Auseinandersetzung haben sich laut Polizeibericht 20 bis 30 Personen um die Polizisten versammelt und sie teilweise bei ihrer Arbeit behindert.

Der 24- und der 27-Jährige wurden auf die Wache gebracht. Dort habe der 27-Jährige seinen mit fast 1,5 Promille deutlichen Rausch ausgeschlafen. Sein Begleiter wurde nach Abschluss aller Maßnahmen wieder entlassen. Beide müssen sich wegen Widerstands gegen beziehungsweise tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten. Die Beamten blieben unverletzt.