Zwischen Theorie und Praxis

Lüdenscheid - Der Wunsch der Politiker nach exakten Zahlen, klaren Kostenstrukturen und genauen Kalkulationen für den Musikschul-Neubau ist verständlich. Denn so manchem werden auch die Negativ-Beispiele im Kopf herumschwirren, bei denen Kosten von Neubau-Vorhaben explodierten und es Kritik hagelte.

Daher drehte sich in der gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse für Stadtplanung und Umwelt, Bau und Verkehr sowie Schule und Sport (wir berichteten) fast alles um das liebe Geld. „Werden die Kosten von 6,1 Millionen auch wirklich eingehalten?“ „Kann man das Architekturbüro mit einer Vertragsstrafe belegen, wenn es die Kosten nicht einhält?“ „Warum ist in der Vorlage trotz Deckelung der Kosten auf 6,1 Millionen Euro doch von Mehrkosten die Rede?“

Gudrun Abendroth, Architektin bei der Zentralen Gebäudewirtschaft (ZGW), und Martin Bärwolf, Fachbereichsleiter Planen und Bauen, erklärten, wie Werte in der Vorentwurfsplanung eines solchen Projektes entwickelt werden, wie Bruttogrundflächen und Flächenaufteilungen nach statistischen Werten berechnet werden und der Baukostenindex berücksichtigt wird. Für Planer und Architekten ist das Handwerk und ein normales Vorgehen, für Laien aber schwer nachzuvollziehen.

Zu Mehrkosten komme es in zwei Bereichen, sie könnten aber in anderen wieder ausgeglichen werden, betonten Abendroth und Bärwolf. „Wir stehen auf der Bremse, und die Kostengruppen werden auch immer wieder in regelmäßigen Abständen vom ZGW kontrolliert.“ Dennoch habe die Verwaltung hypothetische Mehrkosten in der Vorlage erwähnt, um Unwägbarkeiten zu benennen.

Apropos Unwägbarkeiten: Die gebe es nun einmal, sagte Bürgermeister Dieter Dzewas und erinnerte an eine gewaltige Stahlpreiserhöhung während des Phänomenta-Baus: „Das konnte man nicht von Beginn an einkalkulieren.“

Zum Hinweis, der zweite Sieger des Architekturwettbewerbs, das Büro h.s.d. architekten bda aus Lemgo sei günstigster als das Büro WW+ aus Trier gewesen und man hätte das ja nehmen können, meinte Bärwolf: Diese hätten nicht so detaillierte Kostenschätzungen vorgelegt, sondern pauschalere: „Wir wissen nicht, ob das nachher günstiger gewesen wäre.“ Ein gewisses Unbehagen blieb: So kam aus den Reihen der Grünen die Idee auf, ob das Büro WW+ bei einem Referenzprojekt, das es bei der Bewerbung vorgelegt habe, die Kosten eingehalten habe. Da könne man ja mal nachfragen.