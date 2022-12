Zwischen Pandemie und Altstadt-Sanierung: Sorgen im Lüdenscheider Weltladen

Von: Leon Malte Cilsik

Ulla Nagl befüllt einen der Präsentkörbe, die während der Weihnachtszeit im Weltladen erhältlich sind. © Malte Cilsik

Die Liste der Sorgen ist beim Lüdenscheider Weltladen lang: Auf die Corona-Maßnahmen folgte die Altstadtsanierung, kombiniert mit Inflation und Energiekrise. Dennoch ist der Spendenwille weiter ungebrochen.

Lüdenscheid – Die Situation des gemeinnützigen Lüdenscheider Weltladens anhand der bundesweiten Nachrichtenlage beurteilen zu wollen, ist auf den ersten Blick nicht einfach: Corona, die Inflation und Energiekrise haben das Einkaufsverhalten verändert. Zuletzt berichteten wir über ein zurückhalterendes Konsumverhalten im Einzelhandel generell und speziell in Bioläden und Reformhäusern. Andererseits vermeldet der Deutsche Spendenrat eine Rekordsumme von 3,8 Milliarden Euro, die zwischen Januar und September 2022 gespendet wurde. Wo zwischen diesen Polen lässt sich der kleine Laden an der Marienstraße also verorten?



„Wir haben kein gutes Jahr hinter uns“, sagt Ulla Nagl, die seit acht Jahren im Weltladen arbeitet, „zusätzlich zur ohnehin schwierigen Situation in den Städten kam bei uns die Altstadtsanierung dazu. Wir hatten monatelang einen großen Kiesberg vor den Schaufenstern.“ Zwar ist dieser inzwischen weg und auch das Weihnachtsgeschäft sei mittlerweile angelaufen, aber bislang nicht so gut, wie erhofft. „Es ist besser als in den Pandemiejahren, aber lange nicht so gut wie noch 2019“, sagt Nagl.



Neben Kleidung und Lebensmitteln gibt es im Weltladen auch Deko und Schmuck. © Malte Cilsik

Die Tatsache, dass auch dieses Jahr am Ende, wie beim Weltladen üblich, Gewinne teilweise an Entwicklungsprojekte (vornehmlich in Afrika, Südamerika und Südostasien) ausgeschüttet werden können, läge dementsprechend vor allem an den geringen laufenden Kosten: „Wir Mitarbeiter arbeiten alle ehrenamtlich und unsere Lebensmittel wie Schokoladen, Tees und Kaffees sind allesamt lange haltbar. Das unterscheidet uns von Bioläden und Reformhäusern.“



Über den Lüdenscheider Weltladen Der Lüdenscheider Weltladentreff (ehemals „Dritte Welt“) e.V. wurde 1977 von den Organisationen Amnesty international, Lepra- und Tuberkulosehilfe, Projekthilfe Sahelzone und Terre des Hommes gegründet. Seit 1989 befindet sich der Weltladen an der Marienstraße 2a. Neben dem Import und Verkauf von fair gehandelten Waren aus wirtschaftlich unterentwickelten Ländern hat sich der gemeinnützige Verein in seiner Satzung auch der Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit sowie der Unterstützung von Entwicklungsprojekten verschrieben. So kommen Ladengewinne und Spenden teilweise ausgewählten Projekten zugute, darunter überwiegend solche von Eirene, dem internationalen christlichen Friedensdienst.

Im Übrigen sei der Einkauf im Weltladen bei handwerklichen Erzeugnissen laut Nagl auch nicht teurer als bei herkömmlichen Alternativen: „Wer bei uns eine Handtasche aus Nepal, ein Portemonnaie aus Indien oder Strickwaren aus Peru kauft, muss dafür nicht tiefer in die Tasche greifen als anderswo auch – unterstützt damit aber die Menschen vor Ort, welche die Waren zu fairen Bedingungen produziert haben.“



Hoffnung macht der langjährigen Weltladen-Verkäuferin, dass mit der Rückkehr der Volkshochschule an ihren alten Standort in der Altstadt auch wieder mehr Laufkundschaft in den Laden käme. Und dass die umsatzstärksten Tage des Jahres – wie in anderen Branchen auch seien die letzten 14 Tage vor Weihnachten entscheidend – noch anstehen. Andernfalls könnte es das, abgesehen von den Coronajahren, schlechteste Jahr in Nagls Laufbahn werden. Und die Leidtragenden wären in diesem Fall nicht die ehrenamtlichen Mitarbeiter im Weltladen.