Zwischen Monstern und Musik: „Workshops inklusive“ in Lüdenscheid

Von: Björn Othlinghaus

Bei der Präsentation des Kostümworkshops gaben sich zahlreiche fantasievolle Monster die Ehre. © othlinghaus

Die Ergebnisse der Reihe „Workshops inklusive“ der Integrativen Kulturwerkstatt Alte Schule zeigten ein großes Spektrum an unterschiedlichen Kunstformen. Von Theaterstücken, über Tanz und Musik, bis hin zur Präsentation von eigens getöpferten Stücken war für die Besucher alles dabei.

Lüdenscheid – Die Reihe „Workshops inklusive“ der Integrativen Kulturwerkstatt Alte Schule ging Mitte 2022 in die zweite Runde. Einige Ergebnisse der ein Jahr lang stattfindenden Arbeiten konnten Interessierte jetzt im Rahmen einer Präsentation in der Alten Schule erleben.

Zum einen wurden zahlreiche Ergebnisse der Workshops in der Schule in Form einer Ausstellung gezeigt. Darunter waren Ergebnisse eines Mal- und eines Töpferworkshops. Andere Workshop-Ergebnisse wurden zu einer 45-minütigen Show zusammengefasst, die auf der Bühne der Alten Schule live erlebt werden konnte.

Die Aufführung „Grow Up“ drehte sich um weibliche Geschlechteridentität. © Othlinghaus, Björn

Vor allem diese Präsentation stieß auf großes Publikumsinteresse, sodass es schwer war, noch einen Sitzplatz im kleinen Bühnenraum zu ergattern. Den Auftakt machte die Aufführung „Grow Up“ für Menschen mit weiblicher Geschlechtsidentität zum Thema „Frau werden, Frau sein“.

Hierbei handelte es sich um eine meist andächtige und nachdenklich machende Performance mit mehreren Sketchen, in denen die Frage gestellt wurde, über was sich Frauen identifizieren und was Frauen im Alltag umtreibt.

Unter anderem stellten die Darstellerinnen eine Talkshow nach, in der heiß über die Frage „Sollten Menstruationsprodukte grundsätzlich kostenfrei sein?“ diskutiert wurde. Ferner präsentierte die Gruppe einen Sketch zur Frage, ob es eine Pille für den Mann geben solle. Abschließend präsentierten die Teilnehmerinnen des von Lea Schnalke (bekannt aus der Adaption des Stephen-King-Theaterstücks „Misery“, die bereits mit großem Erfolg in der Alten Schule zu sehen war) geleiteten Workshops einen kurzen Film, in dem sich die Frauen noch einmal zu dem Song „Wonderful Live“, in diesem Fall von einer Frau gesungen, als Gruppe und einzeln vorstellten.

Im Anschluss wurde ein weiterer Film gezeigt, diesmal hergestellt von den Mitgliedern des Trickfilm-Workshops. Darin erkundete eine muntere Truppe von im Stop-Motion-Verfahren animierten Playmobilfiguren unterschiedliche Orte in Lüdenscheid. Die niedlichen Männchen ernteten viel Applaus. Fantasievoll ging es weiter mit einer Präsentation des Kostümworkshops „Monster“, bei dem vier gruselige Ungeheuer aus wallendem Nebel auftauchten, bevor die Tanzgruppe von Pam Balz einige schweißtreibende Tanznummern zeigte, darunter „Stayin’ Alive“ von den Bee Gees, das vor allem durch seine Verwendung im Film „Saturday Night Fever“ bekannt wurde.

Stockkampftanz in der Cafeteria der Alten Schule – dort zeigten die Mitglieder des Musikworkshops ihr Können. © Othlinghaus, Björn

Hier zeigten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass sie mit den Tanzszenen aus diesem Werk locker mithalten können. Nach dem Bühnenprogramm waren die Präsentationen noch nicht beendet, denn in der Cafeteria der Alten Schule konnten die Gäste bei Waffeln und Zitronenkuchen die Mitglieder des Musikworkshops unter Federführung des Musikers Ralf Franke live erleben. Es wurde Musik mit Alltagsinstrumenten präsentiert, auch im Rahmen eines Stockkampftanzes, bei dem es freilich vor allem um den Rhythmus ging, erzeugt durch das Aneinanderschlagen zweier Stöcke.

Darüber hinaus wurde an diesem Nachmittag auch schon die Broschüre mit dem Programm des dritten Teils der Reihe „Workshops inklusive“ vorgestellt, das von August 2023 bis September 2024 stattfinden wird.