Fällarbeiten: B54 wird voll gesperrt

Lüdenscheid - Die B54 (Volmestraße) wird im zwischen Brügge und Schalksmühle für einen Tag voll gesperrt. Grund hierfür sind Baumfällarbeiten.

An der Volmestraße zwischen Brügge und Schalksmühle werden am Sonntag, 1. September, in der Zeit von 7 bis 19 Uhr Eschen, die vom Eschentriebsterben betroffen sind, unter Vollsperrung gefällt. Das teilte der Landesbetrieb Straßen.NRW mit.

Die Vollsperrung der B54 erfolgt ab der Einmündung der L532 (Oedental) in Richtung Schalksmühle und in Richtung Lüdenscheid ab dem Kreisverkehr mit der K36 (Klagebach).

Zum Einsatz kommt bei den Arbeiten ein Fällbagger. Aufgrund der schmalen Fahrbahnbreite können diese Arbeiten laut Straßen.NRW nur unter Vollsperrung durchgeführt werden. Eine Umleitungsstrecke werde ausgeschildert.

Anwohner können trotz der Vollsperrung, mit arbeitsbedingten Behinderungen, ihre Grundstücke anfahren.

Die im Bereich der B54, durch die Baumkontrolleure identifizierten, befallene Bäume müssen außerhalb des eigentlichen Pflegezeitraumes gefällt werden, da zum sicheren Erkennen der befallenen Bäume diese im belaubten Zustand sein müssen.

Die Arbeiten führt die Straßenmeisterei Herscheid der Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen durch.