SEL saniert Kanal zwischen Bräuckenstraße und Hochstraße 

Achtung Autofahrer

+ © Martin Messy An der Kreuzung Bräuckenstraße/Herscheider Landstraße und Talstraße wird es ab dem 2. Mai für 14 Tage eng. Die drei Spuren werden aufgrund von Kanalbauarbeiten auf eine verengt. © Martin Messy

Lüdenscheid - Johannes Irle und Dirk Fiedler vom Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid (SEL) kündigten am Donnerstag Kanalsanierungen auf einer Länge von rund einem Kilometer im Bereich der Bräucken- und der Hochstraße an. „Der SEL investiert in die Maßnahme rund 450.000 Euro“, kündigten sie an.