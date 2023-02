Zweiter Tankstellen-Überfall in Lüdenscheid: Fahndung mit Foto ohne Kopf

Von: Jan Schmitz

Zweiter Raubüberfall innerhalb von wenigen Stunden in Lüdenscheid. Diesmal schlug ein Unbekannter an der bft-Tankstelle zu.

Erst am Dienstagmorgen hatte ein maskierter Räuber die Aral-Tankstelle an der Werdohler Landstraße überfallen und hatte Zigaretten erbeutet. Am Abend ereignete sich dann ein zweiter Tankstellen-Überfall, diesmal an der bft-Tankstelle an der Ecke Altenaer Straße/ Bahnhofsallee. Die Polizei prüft einen Zusammenhang zwischen den Taten und hofft auf Hinweise.

Wie die Polizei im Märkischen Kreis mitteilte, betrat ein vermummter Mann am Dienstag um 22.45 Uhr die Tankstelle. Er bedrohte den Tankwart mit einer Waffe und erbeutete Bargeld. Zum Schluss verpasste er dem 39-jährigen Mitarbeiter einen Schlag ins Gesicht.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Wie schon beim Überfall am Morgen auf die Aral-Tankstelle wurde ein Täter auch diesmal von einer Überwachungskamera aufgenommen.

Aus den Aufnahmen veröffentlichte die Polizei am Mittwoch in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft ein Standbild, das den Täter auf dem Tankstellen-Gelände zeigt, allerdings ohne Kopf.

Das hat wie schon beim Aral-Tankstellen-Überfall rechtliche Gründe. Für die Veröffentlichung eines Fotos mit möglicherweise identifizierenden Merkmalen benötigen die Ermittler einen Beschluss des Amtsgerichts. Dieser erfolgt in der Regel erst, wenn alle anderen Ermittlungsansätze erfolglos geblieben sind. Bis ein solches Fotos gezeigt werden darf, kann es schon einmal mehrere Monate dauern. Die Hoffnung ist nun, dass Zeugen den Täter auch anhand des vorliegenden Fotos, zum Beispiel anhand der Kleidung, erkennen.

Bekleidung des Räubers. © Polizei MK

Auch in diesem Fall wurde eine Täterbeschreibung veröffentlicht. Der Unbekannte ist demnach etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und hat eine kräftige Statur. Er sprach Deutsch mit leichtem Akzent und war schwarz bekleidet mit einem Schlauchtuch oder Schal im Gesicht und blauen Handschuhen.

Die Polizei sicherte Spuren, prüft Zusammenhänge zu dem Raub am frühen Dienstagmorgen und bittet um Hinweise unter Telefon 02351/9099-0: Die Polizei fragt: Wem ist Mann möglicherweise zum Tatzeitpunkt an der Altenaer Straße aufgefallen?