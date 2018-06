Eisenbahnwelt im Kleinformat

Große Freude an kleinen Zügen: Der Gartenbahn-Spaßtag lockte am Samstag zahlreiche Technik-Fans und Neugierige auf das Gelände der Kindertagesstätte „Regenbogen“ am Jahnplatz.

LÜDENSCHEID Der Titel des Treffens verriet schon die Gemütsverfassung der Besucher. Am Samstag ging vor der Kindertagesstätte „Regenbogen“ am Jahnplatz ein sogenannter Gartenbahn-Spaßtag über die Bühne.

Und Spaß hatten an diesem Nachmittag spürbar alle. Kinder wie Erwachsene, leidenschaftliche Eisenbahnfans ebenso wie völlig Unbedarfte in der Materie. Nach der Premiere im vergangenen Jahr war es die zweite Auflage. Künftig soll sich der Gartenbahn-Spaßtag möglichst in Lüdenscheid etablieren, wie Uwe Hindrichs ankündigte.

Hindrichs, in der Stadt vor allem bekannt als Vorsitzender des Lüdenscheider Kinderschutzbundes, hatte wie im Vorjahr die technisch inspirierte Zusammenkunft vor der Kita gemeinsam mit mehreren anderen heimischen Eisenbahnfreunden initiiert.

Für den Laien: Bei Gartenbahnen – der Name sagt es schon – handelt es sich um elektrische Modelleisenbahnen speziell für den Außenbereich. Sie können auch mal einen Regenguss vertragen und sind deutlich größer als jene Miniatur-Züge, die auf Modellanlagen in Innenräumen kreisen. Auf rund 250 Metern Gleis glitten am Samstag rund 15 Züge dahin, einige davon bis zu acht Meter lang. Das Publikum staunte – und stärkte sich zwischendurch immer wieder am Grill- und Getränkestand.

Vom Ablauf der Aktion zeigte sich Uwe Hindrichs höchst angetan. Seine Worte: „Es war viel Arbeit, das alles aufzubauen. Aber das Ganze macht einfach riesigen Spaß.“ Sollte die Veranstaltung an Ende einen Erlös erbracht haben, fließt der an den Lüdenscheider Kinderschutzbund.