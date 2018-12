Zweiter Einbruch in vier Wochen: Panzerknacker-Serie bei McDonald's

Lüdenscheid - Zum zweiten Mal innerhalb eines Monats suchten Einbrecher die McDonald's-Filiale am Brockhauser Weg heim. Wieder hatten sie es auf den Tresor abgesehen.

Wie die Polizei mitteilte, drangen Unbekannte am Sonntagmorgen in das Schnellrestaurant am Brockhauser Weg ein. Sie richteten dabei einen erheblichen Sachschaden an, weil sie durch die Außenwand an den Tresor kommen wollten.

Die Einbrecher flexten zwischen 2 und 5.30 Uhr die Außenwand auf und beschädigten dabei auch den innen angebrachten Tresor. An den Inhalt gelangten sie dabei allerdings nicht.

Außerdem hebelten sie eine Außentür auf und öffneten gewaltsam eine Metall-Innentür. Auch auf diesem Weg kamen sie nicht an den Tresor.

Erst am frühen Morgen des 12. November hatten sich Diebe an der selben Filiale zu schaffen gemacht. Damals hatten sie den Tresor geknackt.

Erst vor einigen Tagen gab es einen weiteren Fall im Märkischen Kreis. In Hemer stemmten Unbekannte am McDonald's an der Bahnhofstraße zunächst ein Loch in die Wand zum Filialleiterbüro und flexten dort einen Tresor auf. Außerdem hebelten sie eine Tür zum Schalter 1 auf. Sie erbeuteten Bargeld.

Die Polizei wollte sich zu einem möglichen Zusammenhang nicht äußern, wollte ihn aber auch nicht ausschließen. "Die Täter sind aber in allen Fällen sehr zielgerichtet vorgegangen", sagte ein Polizeisprecher.