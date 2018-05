Kinder-Uni: "Denkt daran: Hört nicht zu laut Musik!"

In der zweiten Vorlesung der Kinder-Uni der FH beschäftigte sich Prof. Dr. Sinan Ünlübayir mit dem Thema Hören.

Lüdenscheid - „Und denkt daran: Hört nicht zu laut Musik! Denn das kann das Ohr schädigen und auch wehtun.“ Diesen Rat gab Prof. Dr. Sinan Ünlübayir seinen Studenten zum Ende seiner Vorlesung mit auf den Weg, bevor er sie am Mittwochnachmittag in ein langes Wochenende entließ.

Bei der zweiten Vorlesung der Kinder-Uni der Fachhochschule Südwestfalen drehte sich im großen Saal des Kulturhauses alles rund ums Thema Hören, genauer gesagt um die Frage: „Künstliches Hören – Was passiert, wenn mein Ohr Verstärkung braucht?“

Dass gewisse Töne durchaus unangenehm werden können, verdeutlichte der Dozent für Medizintechnik seinen jungen Zuhörern anhand von einigen Tönen mit verschiedenen Frequenzen – und so manch einer hatte das Bedürfnis, sich für einen Moment die Ohren zuzuhalten. „Wer etwas zu laut hört, beschädigt sein Ohr – und das kann auch ganz schön weh tun.“

Doch bevor es um das Ohr und seinen Aufbau ging, versuchte Prof. Dr. Sinan Ünlübayir den Mädchen und Jungen das Thema Schall näher zu bringen. Und einmal mehr durfte sich der Dozent davon überzeugen, wie viel Wissen bereits in den Kindern steckte. Da ging es um die Entstehung des Schalls anhand eines Modells, um Amplituden und Frequenzen sowie um Schallgeschwindigkeit.

Zweite Vorlesung Kinder-Uni der FH Zur Fotostrecke

„Wisst ihr denn, wie schnell der Schall in der Luft ist?“, fragte der Dozent in die Menge. Und erhielt sogleich die korrekte Antwort: „333 Meter pro Sekunde“, antwortete ein junger Student, ohne mit der Wimper zu zucken. Schwieriger wurde es anschließend bei der Frage, ob man einen Wecker klingeln hört, wenn er unter einer Glasglocke steckt, der man die Luft entzieht. Doch auch dafür hatten die Zuhörer jede Menge Erklärungsversuche parat und näherten sich so systematisch der Lösung.

Schließlich wurde es medizinisch, denn Prof. Dr. Sinan Ünlübayir erläuterte den mehr als 220 Kindern den Aufbau des Ohres vom Außen- über das Mittel- bis hin zum Innenohr, samt Ohrmuschel, Trommelfell und Schnecke. „Die Ohrmuschel sieht ja aus wie eine Satellitenschüssel“, lautete denn auch gleich der Kommentar eines jungen Zuhörers.

Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit ging es abschließend im Schnelldurchlauf um verschiedene Modelle von Hörgeräten, mit denen man den verschiedenen Ursachen von Schwerhörigkeit begegnen könne. Doch gerade zur Lärm bedingten Variante soll es ja nach Möglichkeit gar nicht erst kommen. Deshalb der Appell des Dozenten: „Hören macht Spaß. Deshalb hört die Musik nicht zu laut!“