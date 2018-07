Zweite Häppchentour in Lüdenscheid: "Tolle Gäste, super Stimmung!"

Lüdenscheid - Mit der zweiten Häppchentour können die Organisatoren von Gastro Lüdenscheid mehr als zufrieden sein. Die Stadt war am Samstag „voll wie nie“. So kommentierte es zumindest eine Gruppe Besucher, die ihren Rundgang bei Papageno auf dem kleinen Sternplatz startete.

Insgesamt haben 25 Köche mitgemacht und an verschiedenen Orten 60 leckere Spezialitäten präsentiert. Auch Inhaber Oliver Scherff war angesichts des sommerlichen Wetters und der Resonanz auf die Veranstaltung voll des Lobes: „Tolle Gäste, tolle Stimmung: Mega.“

Um die Orientierung auf der Häppchentour zu erleichtern, galt es einfach der auf dem Asphalt aufgebrachten roten Linie zu folgen. Wer dies tat, konnte vor dem Modegeschäft Strodel & Jäger nicht nur die Köstlichkeiten der beiden Restaurants Passmann und Heerwiese genießen, sondern auch der entspannten Musik von DJ Vinylsurfer lauschen.

Vor dem Brauhaus Schillerbad hatte sich auch das Restaurant La Torre mit Giovanni und Daniel Gusmano am Herd eingefunden. „Die Leute sind einfach sehr begeistert, dass wir für Lüdenscheid etwas in Bewegung bringen“, zeigten sich die Gastronomen vom Konzept überzeugt.

Der weiße Heilbutt mit Burrata, cremiger Mozzarella und Tomate hat auch Monika und Michael Graupp geschmeckt: „Das macht einfach Spaß bei dem Wetter“. Während die Gäste zahlreich in die Kochschule Capitol strömten und Lukas Meinhardt den Trubel am Herd mit Bravour meisterte, wurde gegenüber im Kaffee Fabriksken ein leckeres Schokotörtchen mit Zitronenmelisse-Vanillesauce aufgetischt.

Besonders stark frequentiert war am frühen Abend der Graf-Engelbert-Platz. Beim griechischen Restaurant Odysseus rauchte der Grill, um die hungrigen Häppchentour-Besucher mit Souvlaki-Spießen zu versorgen. Noch ein bisschen Oregano, Salz und ein Spritzer Zitronensaft obendrauf und das „Symbol Griechenlands“ war servierfertigt.

Wer um 18 und 20 Uhr am Reidemeister vorbeischaute, konnte sich von Stadtführer Daniel Loos auf eine etwas andere Häppchentour mitnehmen lassen. An der Gyrosliebe vorbei bog die kleine Besuchergruppe in die Hermannstraße ein, wo ein herrenloses Fitnessfahrrad abgestellt war: „Da sollen die Leute ruhig ein bisschen trampeln, um die Kalorien wieder los zu werden“, witzelte Daniel Loos.

Ganz entspannt ging es dann im Garten der Humboldt-Villa zu, wo der Gastro-Verein seine Zelte aufgeschlagen hatte. Wer sich einmal mit der Gemütlichkeit eines roten Sitzsacks angefreundet und dann auch noch auf einem Kopfhörer den Kanal von DJane Jenjay eingeschaltet hatte, wollte gar nicht mehr aufstehen.

Dann allerdings hätte der Besucher noch die After-Show-Partys im Saal der Gaststätte Dahlmann mit der Band Equa Two oder mit Melina Fuhrmann und Nando Andreas die Gruppe Honigmut vor dem Modegeschäft Strodel & Jäger verpasst. Und das wäre nun wirklich schade gewesen.