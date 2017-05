Oldtimer-Freunde geben Gas

Die Oldtimer-Freunde im Sauerland stecken mitten in den Vorbereitungen für das große Treffen am 23. Juli auf dem Loh.

Lüdenscheid - Keine Fahrt ohne Ziel: Für die Oldtimer-Freunde im Sauerland ist das Ziel zum Saisonauftakt klar definiert. Auf jeder Fahrt zu einem Oldtimer-Treffen in der Region haben die heimischen Freunde wohlgeformten Blechs ihre Einladungsflyer zum zweiten Treffen „Belle Époque trifft Motorblock“ dabei. Das Ziel: Möglichst viele Fahrer älterer und alter Schätzchen sollen sich am 23. Juli, 10 bis 18 Uhr, auf den Weg zur historischen Schützenhalle auf dem Loh machen.

Das Treffen ist für Autos und Zweiräder bis Baujahr 1979 offen. Jüngere Fahrzeuge mit H-Kennzeichen sind aber auch willkommen. Damit findet zum zweiten Mal ein großes Oldtimer-Treffen auf dem Schützenplatz statt. Im vergangenen Jahr waren rund 500 Fahrzeuge vor der imposanten Hallenkulisse zu sehen – für die erste Veranstaltung ein großer Erfolg.

Daran möchten die Oldtimer-Freunde natürlich anknüpfen und bereiten auch diesen Termin bereits seit Monaten akribisch vor. Am Programm wird noch gefeilt, denn die Gruppe um Martin Kornau und Jens Haack möchte sowohl für die Oldtimer-Fahrer als auch die Besucher einen abwechslungsreichen Tag gestalten. So wird es wieder eine Ausflugsmöglichkeit geben. Diesmal ist ein Besuch des Foucault’schen Pendels der Phänomenta möglich. Stilecht wird zum Transport ein historischer Omnibus eingesetzt. Auch der Verein Traditionsbus Mark-Sauerland (TMS) wird die Busgeschichte der Region mit vielen Schaustücken und Geschichten lebendig werden lassen.

Dank der Zusammenarbeit mit dem Lüdenscheider Stadt-Marketing (LSM) eröffnen sich für beide Seiten auch neue Möglichkeiten. Die Oldtimer-Freunde entwerfen gerade ein Banner, das an vier Lüdenscheider Einfahrt-Straßen eine Woche vorher auf das große Treffen aufmerksam machen soll. Und für die LSM ist das Ereignis eine gute Gelegenheit, auswärtigen Gästen Lüdenscheid für weitere Besuche zu empfehlen. Bereits am Sonntag sorgen die Oldtimer-Freunde mit einigen Fahrzeugen für Veteranen-Charme bei der Autoschau im Stadtzentrum und werben so für den 23. Juli.

Ausgebaut wird auch das Verpflegungsangebot unter dem Stichwort „Street Food“. Die Verkehrswacht wird für den Nachwuchs stilecht ihre historischen Kettcars für Parcoursfahrten bereitstellen. Für die, die sie nicht kennen, dürfte auch ein Rundblick durch die historische Schützenhalle reizvoll sein, zumal die Veranstaltung durch Zuwendungen an die Bergstadt-Stiftung dem Erhalt der Halle dient.

Dankbar sind die Oldtimer-Freunde für jeden Helfer, der an dem Tag einsatzwillig ist. Denn von der Vorbereitung des Platzes bis zur Einweisung der Fahrzeuge bleibt viel zu tun.

Nähere Informationen unter www.oldtimer-freunde-im-sauerland.de und Kontaktmöglichkeit unter info@oldtimer-freunde-im-sauerland.de