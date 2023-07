Lesen Sie auch:

Zweifel an Rechtmäßigkeit: Abwahl von FH-Rektorin vor Amtsantritt wirft Fragen auf

Von: Thomas Machatzke

Der Standort Lüdenscheid der Fachhochschule Südwestfalen: Was sich an der FH zuletzt abgespielt hat, ist in Deutschland ein einmaliger Vorgang. © Cedric Nougrigat

Dr. Ulrike Senger sollte die erste Frau im Amt der Rektorin an der Fachhochschule Südwestfalen werden. Sie wurde gewählt, dann lange Zeit nicht ernannt und schließlich abgewählt. Rechtmäßig. Senger hat daran erhebliche Zweifel.

Lüdenscheid – Die Fachhochschule Südwestfalen mit den fünf Standorten in Iserlohn, Hagen, Soest, Meschede und Lüdenscheid ist nicht nur mit ihrer Zahl der Standorte einzigartig. In diesem Frühjahr und Sommer schreibt sie auch eine Geschichte, die man so an anderen Hochschulen nicht antrifft.

Zur Erinnerung: Am 18. Oktober 2022 hatte die Hochschulversammlung Dr. Ulrike Senger zur neuen Rektorin gewählt. „Mit großer Mehrheit“, wie es die Fachhochschule seinerzeit vermeldete. Erstmals eine Frau an der Spitze der Fachhochschule, erstmals eine externe Kandidatin, die sich im Auswahlverfahren unter anderem gegen den Amtsinhaber Prof. Dr. Claus Schuster durchgesetzt hatte.

Nun, vom 12. bis zum 14. Juni, wurde Dr. Ulrike Senger abgewählt. 144 von 178 Professoren, von denen die meisten sie gar nicht kennengelernt hatten, sprachen sich gegen die designierte neue Rektorin aus. Die Abwahl einer Rektorin vor dem Amtsantritt – es ist ein bundesweit einmaliger Vorgang.

Was zwischen dem 18. Oktober und dem 12. Juni geschehen ist, darüber gibt es sehr unterschiedliche Sichtweisen. Dr. Ulrike Senger, Wissenschaftsmanagerin in Diensten der Bundeswehr, hat viel über sich und ihre Rolle in den vergangenen Monaten lesen müssen. Nun sieht sie die Notwendigkeit, selbst Stellung zu beziehen und aufzuklären, weil sie findet, dass viele Punkte in der Öffentlichkeit nicht richtig dargestellt wurden.

Senger stellt dabei fest, dass sie ihr Amt als neue Rektorin – anders als kürzlich von Seite der FH dargestellt – grundsätzlich immer noch antreten könne. Allerdings müsste sie dies auf dem Klageweg durchsetzen, den sie sich ausdrücklich offenhält.

Abwahlverfahren

„Schon die Rechtmäßigkeit dieses Abwahlverfahrens steht infrage“, stellt Senger fest, „ein solches Verfahren ist auf den Vertrauensverlust in die ‚Amtsführung von Rektoratsmitgliedern’ gesetzlich ausgelegt.“ Sie indes hat ihr Amt bis jetzt noch gar nicht angetreten. Sie habe keinen einzigen Tag an Amtsführung gestalten können, in die man das Vertrauen hätte aufbauen oder verlieren können.



Kritik übt sie auch an Einleitung, Zulassung und Durchführung des Verfahrens: Die Mehrheit der Professoren seien, ohne Senger persönlich zu kennen, zur Beteiligung an einer „Unterschriftensammlung“ für ein „zweifelhaftes Abwahlbegehren“ in kürzester Zeit gebracht worden. Gründe dafür seien nicht genannt worden. Diese habe sie immer wieder vergeblich erbeten, sagt Senger.



Dr. Ulrike Senger wurde im Oktober 2022 gewählt und als designierte FH-Rektorin vorgestellt: Kanzler Heinz-Joachim Henkemeier, Prof. Dr. Alfons Noe als stellvertretender Vorsitzender der Findungskommission und Horst-Werner Maier-Hunke, Vorsitzender des Hochschulrates (von links) gratulierten Dr. Ulrike Senger zur Wahl. © Fachhochschule

Dazu komme: Die Zulassung sei unter Umgehung des hochschulexternen Vorsitzenden, Horst-Werner Maier-Hunke, durch die ihm von der Hochschule zugeordnete Geschäftsstelle Hochschulrat erfolgt: Schon der Antrag auf Abwahlbegehren sei Maier-Hunke nicht zugestellt worden, wie er es selbst den Hochschulgremien mitgeteilt hat. Stattdessen sei von seiner Mitarbeiterin der hochschulinterne Vertreter zur Leitung eines „Abwahlausschusses“ eingesetzt worden, um das Abwahlbegehren zuzulassen. Dieses hätte – so sieht es Ulrike Senger – „in dieser Etappe aus Rechtsgründen aufgehoben werden können.“



Aus Sengers Darstellung ergeben sich Fragen. Ist alles rechtmäßig gelaufen bei der Abwahl? Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft sagt: Ja, das geht! „Im nordrhein-westfälischen Hochschulgesetz ist die Möglichkeit vorgesehen, dass sich eine Hochschule von einer hauptamtlichen Leitungsperson durch eine Abwahl trennen kann. Aufgrund des Grundrechts der Wissenschaftsfreiheit (Hochschulautonomie) kommt den Professorinnen und Professoren dabei eine maßgebliche Rolle zu“, stellt ein Sprecher des Ministeriums auf Anfrage fest. „Die Fachhochschule Südwestfalen hat daher in ihrer Grundordnung festgeschrieben, dass es ein Abwahlrecht der Professorinnen und Professoren gibt. Dieses Abwahlrecht greift auch bereits im Zeitraum zwischen der Wahl der Person in eine hauptamtliche Leitungsfunktion und ihrer Ernennung.“



Horst-Werner Maier-Hunke, Vorsitzender des Hochschulrats, hat bei dieser Rechtseinschätzung zumindest Zweifel. „Ich halte es auch für schwierig, jemanden nicht zu wählen, den man gar nicht kennt. Mir sind die Gründe nicht schlüssig“, sagt er, „Frau Dr. Senger war für den Job sehr gut geeignet.“ Zu den Vorwürfen, dass er beim Abwahlverfahren mehrfach übergangen worden sei, will er keinen Kommentar abgeben. Wohl aber sagt er: „Die Willkommenskultur für Frau Dr. Senger war nicht sehr ausgeprägt. Wenn ich eine neue Führungskraft in meiner Firma begrüßen würde, hätte ich sie anders behandelt.“



Verfahrensmängel?

Zurück zur Abwahl: „Auch die Durchführung der Abstimmung scheint mit Mängeln behaftet zu sein, sodass eine freie, gleiche und geheime Wahl infrage steht“, sagt Senger. Senger sei nicht einmal persönlich angehört worden, obwohl sie darum kurz vor der Abstimmung nochmals ausdrücklich gebeten habe. Sie habe nicht einmal eine Antwort erhalten. Stattdessen habe die Justiziarin, die die Geschäftsstelle Hochschulrat bildet, ausdrücklich zur Abstimmung aufgerufen. So kam es – laut Senger wohl auch unter massiven persönlichen Beeinflussungen – zu einem Ergebnis, das in seinem Zustandekommen in mehrfacher Hinsicht geprüft werden müsse, so Senger. Ungeachtet dessen behauptet das Ministerium, dass alles rechtens gewesen sei.



Schuster bewirbt sich

Fernab der Paragrafen im Abwahlverfahren steht eine andere Frage im Raum: Wie konnte es so weit kommen? Was könnte hinter all dem stecken? Maier-Hunke stellt ganz klar fest, dass der Senat eine neue Lösung angestrebt habe für die Fachhochschule – ohne den Amtsinhaber Prof. Dr. Claus Schuster. Nur deshalb wurde überhaupt ein Ausschreibungsverfahren erforderlich.



Als die Stelle des Rektors dann neu ausgeschrieben war, hat sich Schuster beworben, obwohl er von Hochschulrat und Senat zuvor nicht nochmals zur Kandidatur für eine weitere Amtszeit aufgefordert worden war. Das externe Assessment-Center soll er nicht bestanden haben. Das nun in kürzester Zeit betriebene Abwahlverfahren könnte den schon im Bewerbungsverfahren ausgeschiedenen Schuster zum Gewinner machen, sagt Senger. Zwar komme er fürs Rektorenamt nicht mehr infrage. Die Neuausschreibung und Neubesetzung brauchen indes eineinhalb bis zwei Jahre – wenn Senger rechtliche Schritte einleiten würde, sogar länger. Bis ein neuer Rektor oder eine neue Rektorin gewählt und ernannt ist, führt Schuster die Geschäfte als Amtsverweser weiter. Ein Amtsverweser übt die Geschäfte nur so lange aus, bis ein rechtmäßig gewählter Kandidat das Amt übernehmen kann. Anschließend hätte Schuster die Pensionsgrenze erreicht.



Erst einmal weiter Rektor der FH Südwestfalen: Prof. Dr. Claus Schuster. © j.klar

Auf Anfrage unserer Zeitung ist der FH-Rektor nicht zu sprechen. Er befindet sich im Urlaub. Gegenüber der Westfalenpost machte Schuster zuvor deutlich, dass er nur eine begrenzte Zeit im Amt sei. „Ich selbst werde mich auf gar keinen Fall noch einmal einem Auswahlverfahren als Rektor stellen – auch wenn ich derzeit öfter aufgefordert werde, noch einmal weiterzumachen. Das würde auch meinem Selbstverständnis widersprechen, nachdem schon einmal gesagt wurde: Wir wollen jemand Neues an der Spitze haben. Zudem würde immer der Eindruck im Raum stehen, dass ich aus persönlichen Gründen eine externe Bewerberin verhindert hätte.“ Die Westfalenpost hatte in diesem Zusammenhang berichtet, dass Schuster das letzte Assessment-Center schon gar nicht mehr durchlaufen habe.



Horst-Werner Maier-Hunke stellt hierzu fest. „Selbstverständlich hat Prof. Schuster sich noch einmal für das Rektorenamt beworben und am Assessment-Center teilgenommen. Am Ende dieses Auswahlverfahrens war Frau Dr. Senger unter den sechs Kandidaten mit Abstand die Nummer eins, deshalb hat die Findungskommission auch nur sie vorgeschlagen für die Abstimmung in der Hochschulversammlung.“ Und so wurde Senger im Oktober 2022 mit großer Mehrheit gewählt.



Maier-Hunke sagt, dass auch für ihn die Vorgänge schwierig nachzuvollziehen seien, weil niemand ehrlich die Karten auf den Tisch lege. Für ihn steht fest, dass die Verwaltung es Dr. Senger nicht leicht gemacht habe. Und noch etwas steht für den 85-Jährigen fest: „Ich habe in der Zeit niemanden gesehen, der so fleißig gearbeitet hat wie Frau Dr. Senger.“ Von Standort zu Standort sei sie gereist, habe teils in den Studentenunterkünften Zimmer genommen und übernachtet, sich mit den Studenten ausgetauscht. Teilweise sei sie am Morgen ganz früh mit dem Zug von Karlsruhe angereist und abends wieder nach Hause gefahren. Auch der AStA habe voll und ganz hinter der designierten neuen Rektorin gestanden.



Beschwerden

Senger selbst berichtet, dass sie im November 2022 die Standorte der Fachhochschule Südwestfalen besucht habe, um einen persönlichen Eindruck von der Hochschule und ihrer aktuellen Situation zu gewinnen. Immer wieder seien Beschwerden über unbeantwortete Anfragen, nicht getroffene erforderliche Entscheidungen und das bisherige Fehlen strategischer Arbeit geäußert worden. Das Interesse von Senger an der Hochschule sei sehr positiv bewertet, ihre Innovationskraft als Chance gesehen worden. Daraufhin hätten 18 Lehrende der FH schriftlich ihre Bereitschaft erklärt, als Prorektorin/Prorektor mit Senger in den von ihr neu geplanten Ressorts „Soziale Innovation“, „Digitale Innovation“ und „Qualität und Nachhaltigkeit“ zusammenzuarbeiten. Der Großteil der Personen, die für die Besetzung dieser Ämter nicht berücksichtigt werden konnten, hätten weiterhin ausdrücklich ihre persönliche Unterstützung fürs Rektorat von Senger zugesagt.



Horst-Werner Maier-Hunke will da nicht widersprechen. Er stellt aber auch fest, dass Senger gegenüber der Professorenschaft eben auch sehr offen ihre Ziele benannt habe. Sie habe klar gesagt, was sie vorhabe und dass es mit der Fachhochschule über Mehrarbeit und mehr Anwesenheit wieder nach vorne gehen solle. Gerade in der Pandemiezeit habe sich auch in der Professorenschaft die Zeit der Anwesenheit deutlich reduziert, so Maier-Hunke. Klar war in jedem Fall, dass diese Ankündigungen nicht überall auf Begeisterung gestoßen seien.



„Die Willkommenskultur für Frau Dr. Senger war nicht sehr ausgeprägt. Wenn ich eine neue Führungskraft in meiner Firma begrüßen würde, hätte ich sie anders behandelt!

Warum sich dann in der Folge drei vorgesehene Prorektoren wieder zurückgezogen haben, gab Rätsel auf. Maier-Hunke sagt, dass er die Antwort darauf nicht kenne. Kolportiert worden war bei den ersten Abwahlgerüchten, dass das Trio sich zurückgezogen habe, weil Senger ihm Rede- und Handlungsverbote auferlegt habe. „Derartige Verbote hat es nie gegeben“, stellt Senger fest. In ihrer umgehenden Stellungnahme schrieb sie dazu: „Sobald sie das Amt angetreten habe und das neue Rektorat konstituiert sei, würden sich die Rektoratsmitglieder der Sachthemen in der Analyse, Priorisierung und Problemlösung annehmen.“ Die ihr vorgetragenen pauschalen Forderungen zu Vergütung und Amtsausstattung (unter anderem Dienstwagen auch zur privaten Nutzung) hätte sie weder außerhalb des Rechtsrahmens noch ohne Prüfung der Einzelfälle genehmigen können. Auch – und gerade – als künftige Rektorin sei sie haushaltsrechtlichen Gesetzen und Regeln verpflichtet, auch bei einer pflichtgemäßen Ermessensentscheidung im späteren Amt würde sie hier nicht abweichen können, sagt Senger. Hier wäre eine weitere Sachauseinandersetzung erforderlich gewesen, um den Grundsätzen von Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit im öffentlichen Dienst Rechnung zu tragen.



Zögerlich: Ministerin Ina Brandes. © Marius Becker

Zurück zum Verfahren: Am 13. April 2023 hatte Senger bereits ein neues Team mit drei künftigen Prorektoren zusammengestellt, das sie am 20. April 2023 dem Vorsitzenden der Findungskommission, Horst-Werner Maier-Hunke, persönlich vorgestellt hat. „Aber ich habe die Kandidaten dann in den Gremien nicht mehr vorstellen können“, sagt Maier-Hunke. Die Abwahl Sengers kam dazwischen. Dass AStA, Studierendenparlament und studentische Mitglieder des Senats in Briefen an die Gremien und Wortbeiträgen vergeblich Aufklärung und rechtliche Prüfung gefordert haben, bestätigt Maier-Hunke. Senger sei bei diesen Gruppen gut angekommen.



Ministerin zögert

Bleibt eine letzte Frage: Warum hat die NRW-Ministerin Ina Brandes (CDU) Dr. Ulrike Senger nicht zur Rektorin ernannt? Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft (MKW NRW) äußert sich auf Anfrage nicht zum konkreten Fall: „Allgemein gilt: Rektorinnen und Rektoren an den nordrhein-westfälischen Hochschulen werden in ein Beamtenverhältnis auf Zeit zur jeweiligen Hochschule berufen oder in einem befristeten privatrechtlichen Dienstverhältnis beschäftigt. Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft ernennt oder bestellt sie“, erklärt der Sprecher des Ministeriums, „im Falle eines Beamtenverhältnisses wird zunächst vor der Ernennung von der Hochschule geklärt, ob die beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Dieser Prozess kann sich je nach den Umständen des Einzelfalls über einen längeren Zeitraum erstrecken, da oftmals andere öffentliche Stellen zu beteiligen sind.“



Rollenkonfusion

Dr. Ulrike Senger hat konkret erlebt, wie langsam die Mühlen in NRW mahlen können, wenn jemand nicht aus dem „NRW-Hochschulsystem“ kommt. „Zunächst gab es – drei Monate lang – Unklarheiten hinsichtlich der Zuständigkeiten: Welche Behörden – Vorsitzender des Hochschulrats, die Hochschule als „Dienstherr“ und das Ministerium – haben welche Zuständigkeiten und wie grenzen sich diese voneinander ab? Bis heute ist hierzu vieles unklar“, sagt Senger. Der Vorsitzende des Hochschulrats Maier-Hunke erreichte wochenlang niemanden im Ministerium. Dieses verwies an die Hochschule, sodass Senger selbst Mitte Januar die Initiative ergriff. Erst dann seien so einfache beamtenrechtliche Schritte wie die Anforderung eines Gesundheitszeugnisses und eines polizeilichen Führungszeugnisses erfolgt. Erst dann schlug das Ministerium eine Anschlussprofessur an der Hochschule vor. Senger weiter: „Die interne Kommunikation musste ich selbst in die Hand nehmen, indem ich alle zu Beteiligenden aus Wissenschaft und Verwaltung an einen Tisch holte. Dieses Verfahren scheiterte schlussendlich wohl an der nicht aufzulösenden Rollenkonfusion: Mein Verhandlungspartner war der bisherige Amtsinhaber, der mich für seine Nachfolge gewinnen sollte, obwohl er doch selbst im Amt hätte bleiben wollen.“



Für die alternative Beurlaubung aus dem Bundesbeamtenverhältnis musste sich Senger selbst Wege wie zum Beispiel in das NRW-Ministerium der Finanzen bahnen, um Rat für die Hochschule zu schaffen. Zur finalen Ausfertigung der Verwaltungsvereinbarung des Bundes von Anfang April, der die FH Südwestfalen zugestimmt hatte, sollte diese einen Ernennungstermin des MKW NRW mitteilen. Die Hochschulverwaltung kam dieser Bitte –trotz mehrfacher Erinnerung – nicht nach. Stattdessen wurde, so Senger, innerhalb der Hochschule verbreitet, dass eine Ernennung durch eine schnellstmögliche „Abwahl“ verhindert werden könne und solle. Der Kenntnisstand und die Rolle, ja auch die Beteiligung des Ministeriums zu diesem Zeitpunkt, liegen auch für Senger selbst im Dunkeln. Man könne durchaus mutmaßen: „Wurde das Ernennungsverfahren kurz vor seinem Abschluss verzögert, um im April ein in jeder Hinsicht fragwürdiges ,Abwahlverfahren‘ in Gang zu setzen und vielleicht sogar zu unterstützen?“



Brief lief ins Leere

Sengers mehrfache Bemühungen, einen persönlichen Gesprächstermin im MKW zu erhalten, blieben ohne Erfolg. Ein persönlicher Brief an die Ministerin lief ins Leere. Senger: „Leider musste ich immer wieder den Eindruck gewinnen, dass es mir zum Nachteil ausgelegt wurde, dass ich nicht bereits im ,NRW-Wissenschaftssystem‘ verankert war. Dabei macht doch die Weltoffenheit die akademische Welt reich und vielseitig.“ Hinweise auf finanzbezogene und kulturelle Missstände vor Ort, die sich auf das Ernennungsverfahren auszuwirken drohten, seien vom Ministerium ignoriert worden.



Leider musste ich immer wieder den Eindruck gewinnen, dass es mir zum Nachteil ausgelegt wurde, dass ich nicht bereits im ,NRW-Wissenschaftssystem‘ verankert war. Dabei macht doch die Weltoffenheit die akademische Welt reich und vielseitig!

Prof. Dr. Claus Schuster hat die Kritik an der Fachhochschule und einer gewissen Lethargie im Lehr- und Wissenschaftsbetrieb gegenüber der Westfalenpost zurückgewiesen. „Es läuft derzeit ein sehr konzentrierter und konstruktiver Strategieprozess, wie wir uns auf die Zukunft und die Bedingungen des Zukunftspakts Studium und Lehre einstellen. Für diesen Prozess erlebe ich im Moment eine Stimmung, einen Zusammenhalt und breite Unterstützung, wie ich sie in meiner fast 15 Jahre währenden Amtszeit an der Spitze der Fachhochschule noch nicht erlebt habe.“



Eigeninteressen

Dr. Senger sieht das anders, sieht viele Zukunftspotenziale der FH Südwestfalen brachliegen. Maier-Hunke stellt ganz grundsätzlich fest, dass es schwierig sei, eine Fachhochschule mit fünf Standorten zu führen. Eine Fachhochschule zudem, die sich in der Corona-Zeit auseinanderdividiert habe. Auch er spricht von zu vielen Eigeninteressen, davon, dass man die Standorte wieder mehr zusammenführen müsse. Und auch davon, dass man den Standort Lüdenscheid gerade jetzt unbedingt erhalten müsse. Maier-Hunke lässt durchblicken, dass aus seiner Sicht Dr. Ulrike Senger für diesen Prozess die richtige Person gewesen wäre.

