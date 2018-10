Zwei, die zusammen gehören...

...unter diesem Slogan haben die in Lüdenscheid ansässige Kanzlei Dr. Altrogge, Dominicus und Partner und die in Kierspe ansässige Kanzlei CORDT Rechtsanwälte und Notare, Fachanwälte, deren Zusammenschluss zu einer überörtlichen Sozietät unter dem Namen ALTROGGE + bekannt gegeben.

Seit Längerem schon spielten sich die Anwälte beim „Juristen-Fußball“ die Bälle zu. Dabei entstand die Idee einer überörtlich tätigen Kanzlei, um noch effektiver zu arbeiten, Synergien zu nutzen und durch Spezialisierungen den Mandanten stets die optimale Betreuung ihres Rechtsanliegens bieten zu können. Zum 1. Oktober wurde aus der Vision Realität und der Zusammenschluss der Kanzleien umgesetzt. Die neu gebildete Sozietät ALTROGGE + besteht nun aus den Partnern RA & Notar a.D. Dr. Hans-Peter Altrogge, RA & Notar Peter Dominicus (Amtssitz Lüdenscheid), RA & Notar Martin Cordt (Amtssitz Kierspe), RA Olaf Kühnapfel, RA Dr. Michael Schulte, RA Arnd Katzke, RA & Notarin Christine Buchheister (Amtssitz Lüdenscheid), RA Markus Knuth, der angestellten Rechtsanwältin Ina Rosenbaum sowie dem Assessor Jan Lehmann. Neben zehn Volljuristen verstärken 35 Mitarbeiter das Team. Der Lüdenscheider Part hat seinen Sitz an der Jockuschstraße 2-4, der Kiersper Part an der Kölner Straße 115. Spezialisierungen und Fachanwaltschaften in den Rechtsgebieten Arbeitsrecht, Bank- und Kapitalmarktrecht, Bau- und Architektenrecht, Erbrecht, Familienrecht, Gesellschaftsrecht, gewerblicher Rechtsschutz, Handelsrecht, Insolvenzrecht, Medizinrecht, Miet- und Wohneigentumsrecht, Sozialrecht, Verkehrsrecht, Verwaltungsrecht und dem Angebot der Mediation für die Mandanten, sind die Stärken von ALTROGGE +. Ihre Verbundenheit und Identifikation mit den jeweiligen Standorten leben die Partner auch im ehrenamtlichen und nebenberuflichen Engagement im sozialen, sportlichen, kirchlichen und kulturellen Bereich sowie den berufsständischen Einrichtungen.

