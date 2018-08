Zwei Verletzte nach Unfall auf der Heedfelder Straße in Lüdenscheid

Lüdenscheid - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag um 17.10 Uhr auf der Heedfelder Straße 13 in Höhe des Penny- Marktes. Zwei Personen wurden verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 51-jähriger Lüdenscheider mit seinem Pkw vom Parkstreifen an und beabsichtigte auf der Fahrbahn zu wenden. Dabei übersah er den von hinten kommenden 65-jährigen Lüdenscheider. Es kam zur Kollision.

Hierbei erlitt der 65-Jährige Schmerzen im Bereich seines linken Knies und klagte über Schwindel. Zur weiteren medizinischen Versorgung, wurde er ins Klinikum gebracht.

Der Unfallverursacher verspürte durch den Zusammenstoß ein Kribbeln in seiner linken Körperhälfte und begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung.

Am Pkw des Unfallverursachers entstand ein Sachschaden an der Fahrertür und Karosserie unterhalb der Fahrertür, in Höhe von etwa 3.500 Euro. Am Pkw des Geschädigten wurde die Fahrzeugfront, insbesondere rechtsseitig, deformiert (etwa 4.000 Euro Sachschaden).