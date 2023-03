Zwei Stationsschließungen? Klinikum widerspricht Kutschaty

Von: Thomas Machatzke

Teilen

Auch das Klinikum in Hellersen trifft die Brückensperrung. 13 Prozent des Personals haben im Jahr 2022 wegen der Verkehrsproblematik gekündigt. © Cedric Nougrigat

Von der Schließung zweier Stationen im Klinikum Hellersen sprach SPD-Landeschef Thomas Kutschaty kürzlich bei einer Pressekonferenz. Das Klinikum widerspricht nun.

Lüdenscheid – Dass die Sperrung der Talbrücke und die daraus resultierenden täglichen Staus, die Pendlern aufsummiert auf Wochen und Monate unendlich viel Zeit und Geduld abverlangen, auch dazu geführt haben, dass sich viele Arbeitnehmer neu orientiert haben, ist kein Geheimnis. Als kürzlich im Landtag SPD und FDP ihre gemeinsamen Pläne für einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Rolle Hendrik Wüsts bei der Verschiebung des Brückenneubaus vorstellten, schmückte der SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Kutschaty noch einmal anhand so mancher Details die Probleme der Lüdenscheider Region aus. Unter anderem, so bemerkte Kutschaty, habe das Klinikum in Hellersen zwei Stationen schließen müssen, weil es durch die Sperrung so viel Personal verloren hätte.



Das Klinikum in Hellersen ist der größte Arbeitgeber der Stadt und zudem der zentrale Baustein in der stationären medizinischen Grundversorgung der Region. Wenn es dem Klinkum schlecht geht, ist dies auch schlecht für die gesamte Region. Zwei Stationen geschlossen? Auch in der Kommunalpolitik hielt sich dieser Tage diese Annahme, war zuletzt von der Schließung von zwei Stationen die Rede. Und bei dieser Feststellung schwingt dann natürlich auch die Sorge um die Grundversorgung mit.



Im Klinikum selbst mag man dies aber nicht so bestätigen, im Gegenteil. „Die Aussage von Thomas Kutschaty kann ich nicht wirklich verifizieren, allerdings weiß ich auch nicht, auf welchen Zeitraum er seine Aussage bezieht“, stellt Klinikum-Pressesprecherin Sigrid Jürgensmann fest, „im Sommer des letzten Jahres wurde die Station 4.3. – Gefäßchirurgie und Unfallchirurgie, interdisziplinäre Belegung – zwar dauerhaft geschlossen, aber es wurde umverteilt, da es einen neuen Bettenplan gab. Natürlich war auch Personalmangel ein Grund hierfür. Dieser kann aber nicht eindeutig der Brückensperrung zugeordnet werden.“



Zwei Stationsschließungen? Klinikum widerspricht Kutschaty

Kurzum: Auch in Hellersen ist die Lage nicht eben rosig, was die personelle Ausstattung angeht, doch allein auf die Brückensperrung will man dies im Lüdenscheider Süden keineswegs schieben. Betten- beziehungsweise Stationsschließungen, so Jürgensmann, seien in bundesdeutschen Kliniken leider Alltag geworden aufgrund des Personalmangels und auch aufgrund der starken Belastung durch die Pandemie in den vergangenen Jahren, wobei man immer betonen müsse, dass Stationsschließung nicht bedeute, dass diese Station dann auch dauerhaft geschlossen sei. „Oft handelt es sich um eine temporäre Phase, um eine Situation zu überbrücken“, stellt Jürgensmann fest, „zudem ist eine Schließung auch nicht gleichzusetzen damit, dass das Leistungsspektrum nicht mehr angeboten wird, sondern es wird, so gut es geht, auf andere Stationen umverteilt.“



Bezüglich möglicher Kündigungen aufgrund der Brückensperrung stellt die Pressesprecherin fest, dass im Jahr 2022 rund 13 Prozent der Mitarbeiter aufgrund der Brückensperrung gekündigt hätten. Diese Aussage ist nicht neu. Jürgensmann ergänzt: „Ich muss allerdings betonen, dass diese Angabe freiwillig war und ist. Dieser Trend setzt sich allerdings in diesem Jahr Gott sei Dank nicht mehr fort.“