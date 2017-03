Zwei Schulen eröffnen die Aktion Sauberes Lüdenscheid

Nicht nur Papiermüll, alte Saftschachteln und Plastik fanden die Gesamtschüler im Umfeld ihrer Schule. Eine alte Duschkabinentür, ein Hinweisschild und Kinderspielzeug entsorgten Unbekannte in Gebüschen.

Lüdenscheid - Zwei Schulen eröffneten am Donnerstag die Aktion Sauberes Lüdenscheid, die in diesem Jahr zum 19. Mal stattfindet.

Mehr als 1350 Helfer haben sich beim Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL) gemeldet. Am 1. April ist der Hauptaktionstag.

Mit Säcken und gelben Handschuhen, vom STL bereitgestellt, machte sich die Klasse 6.5 der Adolf-Reichwein-Gesamtschule schon am Donnerstagmorgen im Umfeld der Schule auf die Suche nach Müll. Die Lehrerinnen Zeliha Tumtum und Antje Neumann sowie der Didaktische Leiter Markus Ignatzek unterstützten sie dabei.

Erfolgreich kamen die Mädchen und Jungen mit vollen Tüten wieder. In den Gebüschen fanden die Sechstklässler auch einige kuriose Sachen: Eine alte Duschkabinentür, ein Schild mit der Aufschrift „Hier gilt die StVO, Eltern haften für ihre Kinder“, eine tote Maus und Kinderspielzeug machten das Müllsammeln aufregend.

Bürgermeister dankt Schülern

Bürgermeister Dieter Dzewas besuchte die Gesamtschüler bei ihrer Aktion, bedankte sich und belohnte die Kinder mit Freikarten für das Familienbad Nattenberg. Jeder freiwillige Helfer bekommt als Dankeschön einmal freien Eintritt in das Schwimmbad.

„Sie haben sehr schön gesammelt“, lobte Dzewas die Schüler. Der ein oder andere sei auch zu der Erkenntnis gekommen, zurückhaltender mit dem Wegwerfen von Müll zu sein.

Die Fünft- und Sechstklässler der Friedensschule griffen am Donnerstag ebenfalls zu den Handschuhen. Sie arbeiteten sich mit ihren Klassenlehrerinnen Nora Staudenmayer und Jennifer Marzi die Freiherr-vom-Stein-Straße hoch.

Bierflaschen gab es viele

„Wir haben eine halbe Bifi und Müller-Milch gefunden“, riefen zwei Jungen stolz. Und mehrere Bierflaschen mit Inhalt mussten zwei Mädchen erst einmal auskippen, bevor die Glasflaschen in die Säcke kamen. Oben am Sauerfeld angekommen bogen die Kinder in die Hohfuhrstraße ein. Von da aus ging es wieder zurück zur Schule.

Frank Wiemer, STL-Bereichsleiter Straßenreinigung, und Heino Lange, STL-Werkleiter, begleiteten den Bürgermeister bei seiner Tour. Am Samstag sei Dzewas nach eigenen Angaben durch andere dienstliche Termine verhindert.