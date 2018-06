Zwei neue Mitglieder im Stadtjugendring Lüdenscheid

Lüdenscheid - Der Vorstand des Stadtjugendringes ist am Donnerstagabend im Rahmen der Mitgliedervollversammlung in der CVJM-Freizeitstätte Audreys im bestätigt worden.

So kümmern sich auch weiterhin Stefanie Schröder (Traumjäger) als Sprecherin, Marie Schrader (TuS Jahn) als zweite Sprecherin, Pia Schröder und Leonie Böhse (Pfadfinder), Stefan Schick (Kinder- und Jugendreferat des evangelischen Kirchenkreises), Christian Kroll (Jugend Rotkreuz) und Christina Scheel (CVJM Lüdenscheid-West) um die Belange der Jugendarbeit und vertreten ihre Mitglieder.

Der Stadtjugendring Lüdenscheid e. V. ist ein freiwilliger Zusammenschluss von Jugendverbänden, Einrichtungen und Initiativgruppen, die in der Stadt nicht-kommerzielle Angebote für Kinder und Jugendliche durchführen. Neben den bislang 33 Mitgliedern wurden in der Versammlung die Baskets Lüdenscheid und die DGB Jugend Ruhr-Mark aufgenommen.

„Themen waren die Einrichtung einer neuen Stelle, bei der im Rahmen von 4,5 Wochenstunden Projekte in der Altstadt (IHK Altstadtkonzept) geplant werden sollen. Im diesem Rahmen sind auch Projekte in Kooperation mit dem Kulturhaus geplant. Diese Stelle ist erst einmal befristet bis 2019. Zudem wird eine Schwangerschaftsvertretung für Julia Wilksen gesucht. Durch eine Spende der Sparkasse kann auch ein FSJ´ler eingestellt werden“, sagte Sprecherin Stefanie Schröder in ihrem Jahresbericht.

Um Kompetenzen zu bündeln seien Gespräche mit der jungen Awo und der Naturschutzjugend geführt worden. Es gab Veranstaltungen zum Thema Kinderschutz. Beim 75-Stunden-Projekt im Rahmen des Stadtjubiläums hätten sich viele Mitgliedsverbände beteiligt. Der Werkstatttag „Ehrenamt“ sei für den 1. Juli geplant.

Michael Heide-Gentz berichtete aus dem Jugendhilfeausschuss: Die Kindergartenbedarfsplanung sei Thema gewesen, ebenso neue Familienzentren. „Derzeit ist viel in Bewegung.“ Eine Ortsbegehung des derzeit geschlossenen Jugendtreffs an der Kalve habe stattgefunden, es sei geplant, den Treff wiederzubeleben. Auch Personalkosten seien Thema gewesen. Für freie Träger sei eine Erhöhung von zwei Prozent festgelegt worden.

Auch aus dem Facharbeitskreis Jugend berichtete Michael Heide-Gentz. Hier habe neben dem neuen Kinder- und Jugendförderplan die Personalsituation in der Jugendförderung im Fokus gestanden. Die mobile Jugendarbeit des CVJM sei aufgegeben worden. Ein Streetworker wurde eingestellt, der derzeit für den Jugendtreff Stern-Center, später auch für die Kalve eingeplant sei. Die Ferienbetreuung sei thematisiert worden. Während die Betriebspraktika in Firmen nicht zustande gekommen seien, sei der Ferienspaß beim CVJM, der Awo und der Stadt ausgebucht.

Julia Wilksen (Geschäftsstelle Stadtjugendring) berichtete von den Aktionen im Rahmen der Ferienprogramme. Geplant seien eine Fußball-Sammelbilder-Tauschbörse, Open-Air-Kino, das Sommerferienprogramm Deluxe, zwei Altstadtprojekte, Aktionen im Rahmen des Stadtjubiläums und ein Jugendkultur-Contest.