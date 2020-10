In zwei Lidl-Märkten im MK: Mann und Frau rufen die Polizei

Lüdenscheid - Schon wieder: Die Serie von Taschendiebstählen zwischen Supermarktregalen reißt nicht ab. Die Polizei warnt vor allzu großer Sorglosigkeit.

Taschendiebe machen weiterhin Beute in Supermärkten. Die Polizei berichtet von zwei aktuellen Fällen.

In der Zeit zwischen 10 und 10.10 Uhr verschwand am Montag im Lidl-Markt an der Schumannstraße die Börse einer 80-jährigen Lüdenscheiderin.

Zwischen 10.10 und 10.20 Uhr erleichterten Diebe im Lidl-Markt an der Altenaer Straße – ebenfalls unbeobachtet – einen 71-jährigen Kunden um sein Portemonnaie.

Die Polizei warnt: "Verwahren sie Wertsachen am besten dicht am Körper in Innentaschen von Jacken und Mäntel. Gerade der vertraute Discounter "um die Ecke" wird derzeit immer wieder zum Betätigungsfeld von Taschendieben."



In beiden Fällen werden Zeugen gesucht. Hinweise an die Polizei unter Tel. 0 23 51 / 90 99 0.