Zwei Kinder mehr pro Klasse: Für i-Dötzchen wird es enger - Run auf Privatschule

Lüdenscheid - Nach mehreren Schulschließungen und Zusammenlegungen braucht Lüdenscheid eine neue Grundschule. Das hat der Rat schon auf den Weg gebracht. Die aktuellen Anmeldezahlen zeigen, wie nötig es ist.

Voraussichtlich 44 Kinder mehr als im vergangenen Jahr werden nach den Sommerferien in die Lüdenscheider Grundschulen eingeschult. Genug Schüler also für zwei zusätzliche Klassen. Weil aber in Lüdenscheid alle zwölf städtischen Grundschulen maximal zweizügig ausgelegt sind, bedeutet das: In den Eingangsklassen wird es deutlich enger.

574 Anmeldungen in den städtischen Grundschulen

Rein rechnerisch sitzen in jeder Klasse im Schnitt künftig zwei Kinder mehr als in diesem Schuljahr. Waren es 2018/19 noch 22 Kinder pro Klasse (530 i-Männchen) werden nun 574 Kinder erwartet, was einem Klassenschnitt von 24 Schülern entspricht. Das geht aus einer aktuellen Übersicht über die Anmeldezahlen hervor, die die Stadt Lüdenscheid auf Anfrage unserer Zeitung zusammengestellt hat.

Verteilung auf die Schulen höchst unterschiedlich

Demnach sind die Voraussetzungen in den einzelnen Grundschulen durchaus unterschiedlich. So gab es an der Adolf-Kolping-Schule (Stand 20. Februar) nur 38 Anmeldungen, während an der Grundschule Parkstraße 19 Schüler mehr angemeldet waren – also fast eine ganze Klasse. Dennoch werden beide Schulen mit zwei Eingangsklassen starten. „In diesem Jahr sind wir sehr günstig besetzt“, sagt Peter Ostermann, Schulleiter der Kolping-Schule.

Grundschule Parkstraße mit meisten Anmeldungen

Antje Brodrecht, Schulleiterin der Grundschule Parkstraße, räumt angesichts 57 Anmeldungen und einer Klassenstärke von 28 beziehungsweise 29 freimütig ein: „Das ist ein Brocken. Aber wir werden die Ärmel hochkrempeln.“

Im zugeordneten Schulbezirk wären sogar 63 Erstklässler zu erwarten gewesen. Nicht alle betroffenen Eltern aber meldeten ihre Kinder an der ortsnahen Grundschule an, sodass Antje Brodrecht niemanden ablehnen musste.

76 Lernanfänger im Schuleinzugsgebiet

Sogar 76 Lernanfänger wurden dem Schuleinzugsgebiet der Tinsberger Schule zugerechnet – viel zu viel für die zweizügig ausgelegte Schule. „Für drei Klassen haben wir keinen Platz. Wir mussten die Möglichkeiten in den Überschneidungsgebieten in Anspruch nehmen, um zweizügig zu bleiben“, erklärt die stellvertretende Schulleiterin Tadi Ortolf.

Tinsberger Schule musste niemanden ablehnen

Demnach hätten Eltern aus den Randgebieten des Schulbezirks Anträge auf Einschulung in einer anderen Schule gestellt oder ihre Kinder an der Freien Christlichen Grundschule angemeldet. Aktuell liegen an der Tinsberger Schule 55 Anmeldungen vor. Auch hier musste niemand abgelehnt werden.

Ansturm auf Freie Christliche Grundschule

Ganz anders dagegen ist die Situation an derFreien Christlichen Grundschule – eine staatlich anerkannte Privatschule. Die Schulbezirksgrenzen gelten hier nicht. Sie kann frei entscheiden, wen sie aufnimmt.

So viele Ablehnungen wie noch nie

Wie Schulleiter Ulrich Pletsch erklärte, sei die Nachfrage nach einem der 52 Einschulungsplätze in diesem Jahr so hoch wie noch nie. 100 Anmeldungen habe es in diesem Jahr gegeben, in den Vorjahren waren es um die 70.

Plätze im Losverfahren vergeben

Eine Platzgarantie haben nur Geschwisterkinder von derzeitigen Schülern; die verbleibenden rund 30 Plätze wurden im Losverfahren vergeben. Wenn bis zum Sommer noch jemand abspringt, zieht eine Warteliste. Abgelehnte Schüler mussten sich mit einem Platz auf einer städtischen Grundschule begnügen.

50 Eltern beantragten Ausnahmen

Die Zahlen der Stadt Lüdenscheid sind vorläufig. Fast täglich ändert sich dabei noch etwas, zum Beispiel weil Anträgen von Eltern auf Beschulung außerhalb des eigenen Schulbezirks stattgegeben wird. Insgesamt rund 50 solcher Anträge gab es in dieser Anmeldephase. Bis zu den Sommerferien kann sich die Zahl der Anmeldungen auch durch Zu- und Fortzüge noch verändern.

2021/22 wird mit 29 Eingangsklassen geplant

In den kommenden fünf Schuljahren wird die Zahl der Schulanfänger – so die Prognosen – weiter steigen. Daher hatte der Stadtrat im Herbst 2018 beschlossen, zum Schuljahr 2020/21 am Standort Friedensschule eine neue Grundschule zu gründen – ausgelegt für zwei zusätzliche Klassen. Ob dann 26 Eingangsklassen ausreichen, ist unklar. Nur ein Jahr später werden laut Prognose schon 29 Klassen notwendig sein.

Anmeldezahlen

Erstklässler für das Schuljahr 2019/2020

Adolf-Kolping-Schule: 38

Schule Bierbaum: 51

Erwin-Welke-Schule: 50

Knapper Schule: 48

Schule Lösenbach: 48

Otfried-Preußler-Schule: 47

Grundschule Parkstraße: 47

Pestalozzischule: 47

Tinsberger Schule: 55

Grundschule Wefelsohl: 50

Wehberger Schule: 41

Westschule: 42

Städtische Schulen gesamt: 574

Freie Christliche Grundschule (Privatschule): 52

Gesamt Lüdenscheid: 626

Quelle: Stadt Lüdenscheid, Stand: 20. Februar 2019