Zwei Jahre nach der Flut: Noch immer Schäden nicht alle beseitigt

Von: Fabian Paffendorf

Durch das Hochwasser wurde die Vereinshalle Brügge stark beschädigt und kann bis heute nicht genutzt werden. © Olaf Moos

Zwei Jahre nach der Flut sind weiterhin noch nicht alle Schäden behoben, die das Tief Bernd im Lüdenscheider Stadtgebiet verursacht hatte. Und es wird auch noch einige Zeit mehr brauchen, bis all das wieder hergestellt ist, was am 14. Juli 2021 beschädigt worden war. Die Gründe dafür sind unterschiedlicher Natur.

Lüdenscheid – So stark betroffen von der Flutkatastrophe im Sommer 2021 wie beispielsweise Altena oder Hagen war die Bergstadt nicht, dennoch hinterließen Dauer- und Starkregen und über die Ufer tretende Gewässer in zahlreichen Stadtteilen eine Schneise der Verwüstung. Gärten wurden überflutet, Keller liefen voll, Straßen mussten gesperrt werden, weil die Wassermassen ein ungefährliches Befahren nicht mehr zuließen. Das komplette Ausmaß der Schäden wurde nach der Flut vielerorts in der Bergstadt erst ersichtlich. Insbesondere im Stadtteil Brügge, dem Elspe- und Rahmedetal offenbarten sich massive Verwüstungen. Von Seite der Stadt Lüdenscheid sind weiterhin verschiedene Stellen damit betraut, die bis jetzt noch vorhandenen Schäden an Straßen und öffentlichen Gebäuden zu beseitigen. Zum einen liege die Zuständigkeit beim Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL), zum anderen ist auch die Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW) zuständig – oder beide zusammen.

Laut Stadtsprecher Sven Prillwitz umfasst die Liste der Hochwasserschäden insgesamt 39 Posten mit einem Gesamtschadenvolumen in Höhe von rund 1,9 Millionen Euro. Aus Fördergeldern des Landes NRW hat die Stadt Lüdenscheid für die Beseitigung der Schäden im Mai dieses Jahres rund 1,7 Millionen Euro erhalten. Die Differenzsumme werde durch Haushaltsmittel erbracht.

STL kümmert sich in Eigenregie um 23 Schadensstellen

In Eigenregie des STL sei laut Prillwitz noch eine nicht allzu kurze Liste an ausstehenden Hochwasserschädenbeseitigungen abzuarbeiten. Diese umfasse 23 Schadensstellen in den Ortsteilen Brügge, Brüninghausen und Stilleking sowie im Oedenthal. „Bei den Schäden handelt es sich in erster Linie um Ausspülungen ungebundener Schotterschichten sowie von Banketten; außerdem wurden Schlaglöcher vergrößert sowie Uferbereiche durch die Wassermaßen zerstört“, sagt Prillwitz.

Ebenso sei ein kompletter Ballfangzaun, der beschädigt wurde, noch zu erneuern. In 22 der 23 Fälle seien Sanierungen erforderlich. Die Ausnahme bilde ein Schaden am Ginsterweg. Dort müsse ein Durchlass einer Überführung erneuert werden, den das Hochwasser zerstört hatte.

Dass die Sanierungsarbeiten in sämtlichen Fällen noch ausstehen, habe triftige Gründe. Zum einen brächten diese Schäden keine Probleme für die Verkehrsführung mit sich, stellten also keine akuten Probleme dar. Zum anderen habe man die Bewilligung der Landesförderung abwarten müssen.

Und: „Nach den Förderrichtlinien hat der STL bis 2025 Zeit, die Schäden zu beseitigen“, sagt der Stadtsprecher. Mitarbeiter des STL hatten auch 2021 in akuten Fällen nach dem Hochwasser Soforthilfe geleistet. „Dabei ging es unter anderen darum, Straßen und Gehwege von Schotter, Erde und Ästen sowie Pflanzen zu befreien, die von den Wassermaßen weggerissen worden waren. Diese Einsätze schlugen mit rund 200 000 Euro zu Buche“, erklärt Sven Prillwitz.

Sanierung der Brügger Vereinshalle steht auf dem Prüfstand

Zu weiteren Schäden, die in den eingangs erwähnten 39 Gesamtposten stecken, gehören laut Stadtsprecher weggespülte Wegflächen und Durchlässe. „Außerdem ist der Unterbau der Brücke, die in Brüninghausen über die Verse führt, teilweise weggerissen worden“, sagt Prillwitz. Auch in Neuenhof und Hunscheid sei noch einiges zu tun.

Stichwort Brügge: Während die Sanierung des Kunstrasenplatzes in Winkhausen längst abgeschlossen wurde, sieht es in Sachen Brügger Vereinshalle weiterhin eher düster aus. Zwar sei die Finanzierung zur Beseitigung der durch das Hochwasser verursachten Schäden mit der zuständigen Versicherung mittlerweile geklärt worden. Und auch ein Gutachter habe erklärt, wie sich diese Schäden grundsätzlich beheben lassen. Nur würden in nächster Zeit die Arbeiten an der Halle dennoch nicht beginnen können.

Das Problem liege laut Stadtsprecher darin, dass für die gesamte Halle über die Hochwasserschäden hinaus eine umfassende Sanierung notwendig sei. Dabei spiele beispielsweise auch der Brandschutz eine wichtige Rolle. „Bevor wir mit Arbeiten beginnen, muss zunächst ein Nutzungskonzept für die Halle vorgelegt werden, aus dem ersichtlich ist, wie stark die Halle in der Vergangenheit perspektivisch frequentiert worden ist beziehungsweise werden wird. Ein entsprechender Termin mit dem Trägerverein ist vereinbart worden“, erklärt Sven Prillwitz.

Eine Machbarkeitsstudie für die Hallensanierung habe die Stadt in Auftrag gegeben. Im Klartext heißt das, dass noch lange nicht klar ist, in welchem Umfang später tatsächlich saniert werden wird.