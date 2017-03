Zwei von drei Flügeln dran

Der zweite von drei Flügeln wurde inzwischen am Rotor angebracht.

Lüdenscheid - Dank moderner Technik und Präzisionsarbeit wächst an der Versetalsperre Schritt für Schritt zusammen, was zusammen gehört – die Windkraftanlage nähert sich ihrer Vollendung. Der zweite Flügel wurde am Mittwoch installiert, der dritte soll folgen, wenn es die Wetterlage zulässt.

Denn natürlich darf es nicht zu windig sein, wenn der 600-Tonnen-Raupenkran den 57 Meter langen und 25 Tonnen schweren Flügel in gut 130 Meter Höhe hievt, wo er dann von den speziell geschulten Facharbeitern am Rotor befestigt wird. Kranführer und Montierer arbeiten Hand in Hand, um das Bauwerk, das bei klarer Sicht schon aus weiter Ferne auszumachen ist, zu vollenden.

Zwar war es nach Angaben von Mark E und den Stadtwerken Iserlohn, in deren Auftrag der Anlagenbauer Enercon die spektakuläre Montage durchführt, aufgrund des teilweise stürmischen Wetters beim ersten sogenannten „Flügelzug“ zu einigen Tagen Verzögerung gekommen. Doch die Inbetriebnahme der Windkraftanlage soll – wie von Beginn an geplant – Ende März erfolgen. Innerhalb von nur knapp drei Monaten wäre das Bauwerk damit fertiggestellt.

Die Maße sind gewaltig: Das Betonsegment ist rund 87 Meter hoch und besteht aus rund 24 Ringelementen, wie Christof Strebe, Planer bei Enercon, beim Start der Bauarbeiten erläuterte. Darauf wurden wiederum zwei Stahlturmsegmente mit einer Höhe von rund 46 Metern installiert – die Gesamthöhe des Turms wuchs auf rund 135 Meter. Mit der Montage der Gondel und der Flügel, die derzeit läuft, wird eine Gesamthöhe von 195 Metern erreicht. Die Anlage soll eine Leistung von rund drei Megawatt Strom erbringen.