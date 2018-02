Groko: Zwei Diskussionsabende im SPD-Unterbezirk MK

Lüdenscheid - Sonntagvormittag warb die SPD-Spitze um Andrea Nahles, Olaf Scholz und Michael Groschek in Kamen auf der einzigen Regionalkonferenz in Westfalen bei den SPD-Mitgliedern für die Zustimmung zur Großen Koalition. Der heimische Landtagsabgeordnete Gordan Dudas, zugleich Vorsitzender des SPD-Unterbezirks Märkischer Kreis und Vorsitzender des Lüdenscheider Stadtverbandes, nutzte die Gelegenheit nicht, um auf dieser Ebene noch einmal über das Für und Wider einer „GroKo“ zu diskutieren.

„Ich habe für mich keine Notwendigkeit gesehen, daran teilzunehmen. Meine Entscheidung steht fest“, sagt Dudas und lässt keinen Zweifel daran aufkommen, dass sich an seiner Ablehnung einer Neuauflage von Schwarz-Rot in Berlin auch nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen nichts geändert hat.

Kurz nach Beginn der Konferenz in Kamen teilte Dudas einen Facebook-Post der NRW-Jusos, mit dem für die Kampagne „#NoGroko“ geworben wird. Dudas ist eins von über 400 SPD-Mitgliedern, das bis Sonntagmittag die Erklärung auf der Homepagewww.nogroko.nrw unterzeichnet hatte – darunter auch die stellvertretende Landesvorsitzende Britta Altenkamp und Vize-Fraktionschef Thomas Kutschaty.

Der SPD-Unterbezirk Märkischer Kreis werde für seine Mitglieder in dieser Woche noch zwei eigene Diskussions-Veranstaltungen zum Thema Koalitionsvertrag durchführen, und zwar zunächst am Donnerstag ab 19 Uhr im Roten Saal des Lüdenscheider Kulturhauses, Freiherr-vom-Stein-Straße 9, und dann am Freitag ab 18 Uhr im Silbersaal der Schauburg Iserlohn, Hans-Böckler-Straße 20.

„Auf diesen Veranstaltungen werden wir jeweils zu Beginn die Eckpunkte aus dem Koalitionsvertrag vorstellen. Anschließend werden wir dann darüber diskutieren“, sagt Dudas. Dabei werde es auf dem Podium einen Pro- und einen Contra-Redner geben. Wer allerdings den jeweiligen Part übernehmen wird, werde erst es im Laufe des Montags feststehen.

Dudas selbst wird nach eigener Aussage am Donnerstag in Lüdenscheid als Vorsitzender des Unterbezirks die Rolle die neutralen Moderators übernehmen und sich selbst nicht an der Debatte beteiligen. Tags drauf in Iserlohn werde dann die Iserlohner Stadtverbandsvorsitzende Eva Kitz die Diskussion moderieren. An dieser Veranstaltung nimmt auch die Bundestagsabgeordnete Dagmar Freitag teil.