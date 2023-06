Zwei Brände in vier Stunden in Lüdenscheid: Tatverdächtige festgenommen

Von: Stefan Herholz

Teilen

Gleich zwei Mal innerhalb von vier Stunden hat es am Mittwoch in Lüdenscheid in einem leerstehenden Industriegebäude gebrannt. Noch am Abend nahm die Polizei zwei Tatverdächtige fest.

Am Mittwoch gegen 14.35 Uhr brannte es zum ersten Mal in einem leerstehenden Industriegebäude an der Straße Am neuen Haus. Die Feuerwehr, die dort bereits am 12. Mai einen Brand hatte löschen müssen, bekam das Feuer schnell unter Kontrolle.

Zeugen schilderten den eingesetzten Polizisten, dass sie im Vorfeld ein verdächtiges Pärchen im Umfeld des Gebäudes beobachtet hätten. Eine Fahndung blieb an dieser Stelle erfolglos, heißt es im Polizeibericht.

Das änderte sich aber wenige Stunden später. Gegen 18.30 Uhr wurde erneut ein Brand in dem Haus gemeldet. Kurz zuvor hatte ein Zeuge ein Pärchen in das Gebäude gehen sehen. Nachdem sie wieder hinausgekommen waren, habe es stark gequalmt.

Polizeibeamten gelang es, die Verdächtigen noch in Tatortnähe festzunehmen. Sie waren zu Fuß in Richtung Wehberger Straße unterwegs.

Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich um einen Jungen aus Meinerzhagen (17) und ein Mädchen aus Lüdenscheid (16). Sie wurden auf der Polizeiwache an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Brandstiftung eingeleitet. Ob sie auch für die erste Tat verantwortlich sein könnten wird geprüft.