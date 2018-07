Zwei Bands spielen am Freitag beim „Kult.Park“

Auf dem Sternplatz

+ © A. Mühlbauer „Rock’n’Roll der alten Schule“ verspricht die Band Zone II, die am Freitag auftritt. © A. Mühlbauer

Lüdenscheid - Am Donnerstag geht es los mit dem diesjährigen Kult.Park-Festival. Die Band Radotage spielt bei freiem Eintritt auf dem Sternplatz. Am Freitag, 20. Juli, spielen dann gleich zwei Bands mit eigenen Stücken auf der Bühne auf dem neuen Areal für den „Kult.Park“ mitten in der Stadt. Zone II aus Schwerte und Therapiezentrum aus Osnabrück. Die Gastronomie rund um die Bühne öffnet gegen 18 Uhr. Die Musik beginnt gegen 19 Uhr. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen auf dem Sternplatz ist frei.