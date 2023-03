Zwei Autos in Flammen - und die Brandserie geht weiter

Von: Jan Schmitz

EIn brennendes Auto (Symboldbild) © David Young/dpa/dpa-tmn/Symbolbild

Mehrmals musste die Feuerwehr am Wochenende zu Bränden in Lüdenscheid ausrücken. Zwei Autos standen in Flammen und die Brandserie ging weiter.

Wie die Polizei im Märkischen Kreis mitteilte, fing am Freitagabend gegen 22.20 Uhr an der Straße Unterm Freihof ein Hyundai i30 Feuer. Das Fahrzeug stand in unmittelbarer Nähe zu einem Gebäude. Durch die Flammen wurden eine Garage und die angrenzende Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen, wie die Polizei schreibt. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen sei mit hoher Wahrscheinlichkeit ein technischer Defekt brandursächlich.

Drei Stunden später brannte nur einen Steinwurf entfernt an der parallel verlaufenden Straße Esberghang ebenfalls ein Auto. Gegen 2 Uhr am Samstagmorgen bemerkten Zeugen den Brand eines Ford Kuga. Der SUV wurde durch die Flammen stark beschädigt. Offenbar gibt es Hinweise darauf, dass das Feuer gelegt wurde. In diesem Fall ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Unterdessen setzt sich die Serie von Container-Bränden in Lüdenscheid fort. Wie die Polizei mitteilte, versuchten Unbekannte am Samstag gegen 14 Uhr an der Bromberger Straße einen Altpapiercontainer in Brand zu setzen. Polizeibeamte waren zufällig in der Nähe, wurden von Zeugen auf die Rauchentwicklung aufmerksam gemacht und riefen die Feuerwehr hinzu. Am Samstagabend um 22.20 Uhr brannte an der Kurze Straße dann eine Mülltonne. Die Feuerwehr führte auch hier Löscharbeiten durch.

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise werden erbeten an die Polizeiwache Lüdenscheid unter Tel. 02351/90990. Das gilt auch für einen Überfall auf die Esso-Tankstelle in Lüdenscheid am Samstag. Dort hatte ein Unbekannter am Nachmittag eine Angestellte mit einem Messer bedroht. Er flüchtete mit dem erbeuteten Bargeld in Richtung Kreishaus.