Zu schnell auf der A45-Umleitung: Zwei Fahrverbote an der Lennestraße

Von: Olaf Moos

Fast sieben Stunden lang waren Radarteams der Polizei am Montag an drei Kontrollstellen im Einsatz – auf der Lennestraße, auf dem Brockhauser Weg in Gevelndorf sowie auf der Schlittenbacher Straße. Zahlreiche Temposünder gingen dabei ins Netz.

Lüdenscheid - Auf der Lennestraße setzte es am Montagnachmittag zwei Fahrverbote. In 69 Fällen verhängten die Kontrolleure kostenpflichtige Verwarnungen, in sieben Fällen wurden Bußgelder fällig. Von insgesamt 1706 überprüften Fahrzeugen waren 76 zu schnell unterwegs. Das entspricht einer „Raserquote“ von 4,5 Prozent.

Den traurigen Rekord des Tages leistete sich ein Autofahrer aus dem Märkischen Kreis auf der Lennestraße. Die Radarpistole erfasste den Pkw mit 90 statt der erlaubten 50 Stundenkilometer. Laut Bußgeldkatalog kostet das den Temposünder 428,50 Euro, zwei Punkte in Flensburg und einen Monat Fahrverbot. omo