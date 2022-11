Zustellprobleme in Lüdenscheid? Das sagt die Post

Von: Leon Malte Cilsik

In Lüdenscheid gibt es laut der Deutschen Post aktuell keine Zustellungsprobleme. (Symbolbild) © Peter Dahm

Während bundesweit die Beschwerden über verspätete und verschwundene Briefe zunehmen, scheint es in Lüdenscheid aktuell keine Zustellungsprobleme zu geben.

Lüdenscheid – Bundesweit wenden sich immer mehr Bürger aufgrund verspäteter oder verschwundener Briefe an die Bundesnetzagentur. Mehr als 30 000 Beschwerden seien nach Angaben der Bonner Regierungsbehörde 2022 bereits eingegangen – doppelt so viele wie im Vorjahr.

Die Deutsche Post spricht dabei von „lokalen Problemen“, in 100 der gut 5000 Zustellbezirke gebe es derzeit Beeinträchtigungen durch den hohen Covid-Krankenstand in Kombination mit dem angespannten Arbeitsmarkt. Lüdenscheid gehört aber nicht dazu, wie Post-Pressesprecher Dieter Schuhmachers auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte.

Angepasste Abfahrzeiten

„Die Beeinträchtigungen betreffen vor allem Regionen in Süddeutschland und treten generell häufiger in Ballungszentren auf. Davon ist Lüdenscheid derzeit nicht betroffen, die Zustellung ist hier stabil“, sagt Schuhmachers. Auch die angespannte Verkehrssituation in der Bergstadt sorge für keine nennenswerten Verzögerungen, Schumachers verwies in diesem Zusammenhang auf angepasste Abfahrtszeiten bei Lieferungen aus dem Paket- und dem Briefzentrum in Hagen an die lokalen Poststellen.

„Da unsere Maßnahmen gut funktioniert haben, bestand danach bislang kein Handlungsbedarf mehr“, sagt Schuhmachers, der aber nicht ausschließt, dass sich dies mit der näher rückenden Weihnachtszeit bald ändern könne.