Zustand zu schlecht: Straße an Talsperre für Zweiräder gesperrt

Von: Olaf Moos

Symbolbild © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Die Fahrbahn der Verbindungsstraße (L879) zwischen dem Versetal bei Treckinghausen, unterhalb des Versestaudamms, und dem Silberg ist seit Jahren marode – und seit Februar deshalb für den Zweiradverkehr gesperrt.

Lüdenscheid - Daran wird sich in absehbarer Zeit wohl auch nichts ändern. Das teilt Landesverkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage mit, die der Lüdenscheider SPD-Landtagsabgeordnete Gordan Dudas an die Landesregierung gerichtet hatte.

Wie es aus dem Ministerium heißt, ist der „sanierungswürdige Zustand“ der L879 dem Landesbetrieb Straßen.NRW bereits seit 2018 bekannt. „Aufgrund der sehr geringen Verkehrsbelastung von 314 Fahrzeugen pro Tag und der damit einhergehenden vergleichsweise geringen Verkehrsbedeutung musste die Maßnahme bisher hinter anderen dringlicheren Projekten in der Region zurückstehen.“ Mittlerweile sei die Verkehrssicherheit nur mit einer Sperrung für Zweiräder gewährleistet.



Immerhin: Nach Auskunft der Landesregierung hat sich die Priorität der L879 „im Vergleich zu anderen Maßnahmen in der Region erhöht“. Doch der immer wieder auftretende Reparaturbedarf auf den Umleitungs- und Ausweichstrecken der gesperrten Sauerlandlinie hat für den Landesbetrieb laut Verkehrsministerium auf den Straßen Lüdenscheids Vorrang.

Weiter heißt es: „Ein Termin für die hier in Rede stehenden Arbeiten an der L879 kann daher noch nicht benannt werden.“