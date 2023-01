Zusatzschichten am Samstag? STL soll ausgefallene Termine nachholen

Von: Thomas Machatzke

Teilen

Zusatzschichten am Samstag in Wochen, in denen Feiertage Kehrtermine ausfallen lassen? Die Politik hält das für denkbar. © Susanne Kornau

In Wochen mit Feiertagen könnte der STL demnächst auch samstags Kehrtermine einschieben. Das jedenfalls stellt sich die Politik vor.

Lüdenscheid – Nun greift auch die Politik das Thema Straßenreinigung in Lüdenscheid auf, das in dieser Woche nach einem Anwohnerprotest gegen die Geschäftspraxis der Stadt vieldiskutiert war: CDU-Ratsherr Daniel Kahler hat als Vorsitzender des Werksausschusses der Stadt nach einem Austausch zunächst mit STL-Chef Andreas Fritz und danach mit seinen Kollegen aus der CDU-Fraktion vor, nun auch mit den anderen Fraktionen ins Gespräch zu kommen, um dann gemeinsam einen Entschluss zu fassen, dass zumindest die durch Feiertage ausgefallenen Kehrzeiten künftig samstags nachgeholt werden sollen.



Zur Erinnerung: Alleine am Breitenfeld war exemplarisch im Jahr 2022 in rund einem Drittel aller Fälle nicht gekehrt worden. Anderswo in der Stadt sah es kaum besser aus. Peter Langels, Anwohner am Breitenfeld, hatte deshalb erfolgreich eine Erstattung der Reinigungsgebühren bei der Stadt beantragt. Eine Möglichkeit, die vielen Bürgerinnen und Bürgern gar nicht bekannt war.



Daniel Kahler hat im ersten Schritt zunächst den Austausch mit Andreas Fritz gesucht. „Tatsächlich ist es so gewesen, dass in den vergangenen beiden Jahren aufgrund von Personalknappheit viele Kehrtermine ausgefallen sind“, sagt Kahler, „der STL begründet dies auch damit, dass man in Zeiten der Corona-Pandemie priorisiert habe. Um zum Beispiel den Abtransport des Mülls zu gewährleisten, sind Mitarbeiter von der Straßenreinigung für diese Aufgabe abgezogen worden.“



Zusatzschichten am Samstag? STL soll ausgefallene Termine nachholen

Grundsätzlich wünscht sich Kahler, dass die Ausfälle bei den Kehrzeiten reduziert werden, die Einführung des Samstags als Kehrtag in Wochen mit Feiertagen wäre da ein erster Schritt. „In Ausnahmesituationen, in denen es zu großflächigen krankheitsbedingten Personalausfällen kommt, soll die Abfallentsorgung aber weiterhin priorisiert werden“, stellt er fest, „dabei handelt es sich um absolute Ausnahmefälle. Den Mitarbeitern des STL ist hoch anzurechnen, dass die Abfallentsorgung in diesem Zeitraum so gut funktioniert hat – auch dank tatkräftiger Unterstützung von Kollegen, die eigentlich in anderen Bereichen arbeiten und tatkräftig mit angepackt haben.“



Dass an der generellen Praxis, dass der Anwohner aktiv werden muss, um Gebühren erstattet zu bekommen, etwas geändert werden kann, sieht Kahler nach dem Gespräch mit Fritz nicht. „Der STL müsste alle Kehrtermine protokollieren und abbilden, und dann stünde die Information des Anwohners für die Stadt vom Aufwand her in keinem Verhältnis zu den geringen Erstattungsbeträgen“, sagt Kahler. Arbeitsaufwand und Porto bei einer Erstattung von drei oder sechs Euro – das passe nicht.