Zusammenstoß auf der Parkstraße: Zwei Verletzte

[Update, 15.40 Uhr] Lüdenscheid - Zwei Wagen sind am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr auf der Parkstraße in Höhe der Sachsenstraße zusammengestoßen. Dabei wurden laut Polizei eine Frau und ihre Beifahrerin leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, so dass es im Bereich der Sachsenstraße zu Verkehrsbehinderungen kam. Auch die Linie 47 der Märkischen Verkehrsgesellschaft war davon betroffen.

Ein 20-Jähriger war mit seinem Wagen in Richtung Stüttinghausen unterwegs und wollte nach links in die Sachsenstraße einbiegen. Dabei übersah er eine 46-Jährige, die ihm entgegenkam und in Richtung Frankenplatz fuhr – Sachschaden: rund 18.000 Euro.