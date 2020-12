Zur Primetime: Stromausfall im MK

Ein defektes Stromkabel sorgte im westlichen Teil Lüdenscheids für einen Stromausfall, der fast zwei Stunden anhielt. Der Tatort fiel für viele Lüdenscheider deshalb ins Wasser.

Lüdenscheid - Um 20.06 Uhr sorgte ein defektes 10.000-Volt-Kabel im Lüdenscheider Westen für einen Stromausfall. Durch das defekte Kabel in der Ortsnetzstation an der Grabenstraße, gingen nicht nur die Ortsnetzstationen an der Germanen- und Talstraße vom Netz. Betroffen waren ebenfalls zwei Stationen an der Kölnerstraße, sowie eine Station an der am Stadtpark, beziehungsweise der Waldbühne.

„Um 21.41 Uhr waren alle Kunden wieder versorgt. Man muss auch sagen, dass es kein Riesenfehler war“, sagt Enervie-Pressesprecher Andreas Köster. Die genaue Stelle des defekten Kabels werde am Montag ermittelt. „Wenn wir die genaue Schadensstelle kennen, werden wir den Fehler auch recht schnell beheben“, sagt Köster. Die Kunden würden davon nichts merken, da die Reparaturen im laufenden Betrieb durchgeführt würden.