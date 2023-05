Zum Weißen Pferd: Stadt verlangt Nachschlag von Anliegern

Von: Jan Schmitz

Teilen

Die Anwohner der Straße Am Weißen Pferd sollen für die jüngst abgeschlossene Ersterschließung noch eine Nachzahlung leisten. © Cedric Nougrigat

Rund 50 Jahre nach dem Einzug in ihre damals neu gebauten Häuser kassierte die Stadt Lüdenscheid von etwa einem Dutzend Anliegern mehr als 600 000 Euro für die Ersterschließung der Straße Zum Weißen Pferd. Jetzt verlangt die Stadt noch einen Nachschlag.

Lüdenscheid – Schon die eigentlichen Erschließungsbeiträge, 50 Jahre nach dem Einzug, empfanden viele Menschen als ungerecht, zumal sich dort schon beim Bau der Häuser eine Straße befand und die Stadtverwaltung und der Bauherr Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL) mit den noch nicht abgerechneten Ersterschließungsbeiträgen der Anlieger die Sanierung der bestehenden Fahrbahn zwischen Bahnhofsallee und Mathildenstraße/Wermecker Grund zum großen Teil finanzierte.

Weil in Nordrhein-Westfalen bis vor kurzem keine Frist bis zur endgültigen Abrechnung der Ersterschließung im Gesetz stand, obwohl es vom Bundesverfassungsgesetz angemahnt worden war, war das alles sogar rechtens. 90 Prozent der beitragsfähigen Kosten mussten in diesem Fall die Anlieger tragen. Dafür leisteten sie im Jahr 2019 Vorauszahlungen in Höhe von 631 532,99 Euro. Für viele Anlieger war das eine enorme Belastung.

Die Causa Zum Weißen Pferd machte auch überregional Schlagzeilen und war eines der Beispiele, die schließlich im Frühjahr 2022 zur Einführung einer Frist auch in NRW führten – von zehn Jahren nach Fertigstellung. Inzwischen will die aktuelle Landesregierung die Frist noch einmal der besseren Praxistauglichkeit halber auf 20 Jahre verlängern, so wie in vielen anderen Bundesländern auch. In Lüdenscheid sind noch mehr als 70 Straßen nicht ersterschlossen, teilweise ebenfalls mehr als 50 Jahre nach der Fertigstellung. Die neue Frist bewahrt die Anlieger dort vor ähnlich hohen Forderungen der Stadtverwaltung.

Für die Anwohner der Straße Zum Weißen Pferd kommt diese Regelung jedoch zu spät. Im Bau- und Verkehrsausschuss am vergangenen Mittwoch wurde dann bekannt, dass die Stadt nach Abschluss der Baumaßnahmen von den gebeutelten Anliegern noch einmal einen Nachschlag verlangt. „Die Erschließungsanlage Zum Weißen Pferd wurde endgültig hergestellt. [...] Bei der Endabrechnung ergibt sich eine Nachzahlung der beitragsfähigen Erschließungskosten in Höhe von 7 211,78 Euro“, heißt es in der Vorlage aus dem Rathaus.

Damit die Stadt die Nachzahlung jedoch einziehen kann, aber auch, damit die Vorauszahlung rechtmäßig erhoben wurde, muss der Stadtrat in seiner Sitzung am 19. Juni 2023 formal noch grünes Licht für eine eigene Teileinrichtungssatzung für die Straße Zum Weißen Pferd geben. Denn anders, als es die gültige Erschließungsbeitragssatzung von 1987 verlangt, werden die allgemeinen Herstellungsmerkmale für eine Straße bei der nun abgeschlossenen Baumaßnahme nicht erfüllt – „da der Bereich zwischen Dammstraße und Diebesweg in Teilbereichen nur mit einem einseitigen Gehweg angelegt wurde“.

Mit der neuen Teileinrichtungssatzung soll die Straße Zum Weißen Pferd für endgültig hergestellt erklärt werden, auch wenn die Gehwege teilweise fehlen. Nur dann entstünde eine Beitragspflicht. Im Bau- und Verkehrsausschuss am Mittwoch gab es dazu keine Aussprache. Der Beschluss für eine Teileinrichtungssatzung wurde bei einer Gegenstimme der Linken empfohlen.