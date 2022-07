Zum 5. Mal: Willkommen zum Oldtimertreffen

Von: Susanne Kornau

Teilen

Ein Parkplatzplan des Orga-Teams soll Besuchern, die nicht zu Fuß kommen können, bei der Parkplatzsuche helfen. Nur, wer mit Oldtimer kommt, darf auf den Schützenplatz fahren. © Kornau

Nur noch ein paar Tage, dann trifft Belle Époque wieder Motorblock: Vor der um 1900 erbauten Schützenhalle auf dem Loh gehört der weitläufige Parkplatz dann einen Sonntag lang nur alten Fahrzeugen bis Baujahr 1979.

Lüdenscheid - Jüngere Fahrzeuge brauchen zumindest ein H- oder 07er-Kennzeichen, um auf den Platz gelassen zu werden.

Es ist das fünfte große Treffen, dass die kleine Lüdenscheider Gruppe „Oldtimerfreunde im Sauerland“ (Ofis) um Martin Kornau, Jens Haack und Marco Peters organisiert. Nach zwei Jahren Zwangspause starten sie in diesem Jahr mit vollem Programm wieder durch.



Das Treffen findet am 24. Juli von 10 bis 18 Uhr vor und in der Historischen Schützenhalle am Loh statt. Nach den Erfahrungen der ersten Jahre mit jeweils mehreren hundert Oldtimern stellt man sich erneut auf einen großen Andrang ein. „Wir bitten Besucher, nach Möglichkeit ohne Fahrzeug zum Schützenplatz zu kommen“, sagt Martin Kornau. Einige Besucherparkplätze stehen aber auch in der Umgebung zur Verfügung, auch dank der Bereitschaft umliegender Firmen und Institutionen, ihre Parkplätze für Besucherfahrzeuge zur Verfügung zu stellen.

Raritäten in der Halle

Im Mittelpunkt des Treffens stehen zwar historische Fahrzeuge, aber ein abwechslungsreicher Foodpark, einige Programmpunkte wie Turmbesteigung, Kettcar-Parcours der Verkehrswacht oder auch die Phänomenta on Tour bieten viele weitere Anlaufstellen. Zudem wird auch Detlev Kümmel vor Ort sein, der aus dem Fernsehen bekannte heimische Spezialist für alte Schätzchen aller Art. Er mischt sich mit seinem 944er-Porsche unter die Teilnehmer.



Die eindrucksvolle Halle selbst bietet zum zweiten Mal den angemessenen Rahmen für den Salon Belle Époque, der ausgewählte Raritäten, Schönheiten und „Geburtstagsfahrzeuge“ präsentiert.



Die Veranstaltung findet zugunsten der Bergstadt-Stiftung Lüdenscheider Schützenhalle statt, die sich für den Erhalt der traditionsreichen Festhalle einsetzt.