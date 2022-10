Zum Energiesparen: Möbeldiscounter verkürzt Öffnungszeiten

Von: Carolina Ludwig

Aufgrund der hohen Energiepreise schließt Poco nun früher – der Handelsverband begrüßt das. © Cedric Nougrigat

Die steigenden Energiepreise sind für viele Unternehmen ein Problem. Einige geben die Kosten an die Kunden weiter, andere reduzieren die Temperatur. Als eines der ersten Geschäfte verkürzt der Möbeldiscounter Poco nun seine Öffnungszeiten – auch in Lüdenscheid.

Lüdenscheid – „Die Poco Einrichtungsmärkte GmbH reagiert mit verschiedenen Sparmaßnahmen auf die hohen Energiepreise“, heißt es in einer Mitteilung. Rund zwei Drittel der 126 Standorte schließen nun 30 bis 60 Minuten früher, dazu gehört auch der Markt an der Kalver Straße. Hier ist bereits seit Mai montags bis freitags um 19 Uhr statt um 19.30 Uhr Geschäftsschluss. Morgens wird weiterhin ab 10 Uhr geöffnet, am Samstag sind die Öffnungszeiten unverändert 10 bis 18 Uhr.

Laut Poco-Mitteilung war die letzte halbe Stunde unter der Woche in Lüdenscheid ohnehin nicht die gefragteste: „Die Öffnungszeiten wurden bei den Märkten gekürzt, bei denen wir dadurch keine starken Umsatzeinbußen befürchten müssen“, erklärt Pocos Vertriebsgeschäftsführer Süd Volker Matzke.



Auch von außen gehen die Lichter nun eher aus: Die Außenbeleuchtung bleibt laut Mitteilung nicht wie gewohnt bis 22 oder 23 Uhr an, sondern erlischt bereits eine halbe Stunde nach Ladenschluss, an der Kalver Straße also um 19.30 Uhr beziehungsweise samstags um 18.30 Uhr. Plakate mit Aufschriften wie „Türen und Fenster schließen“ oder „Licht aus“ sollen die rund 8000 Mitarbeiter für das Thema Energiesparen sensibilisieren. In den Märkten werde zudem nur noch auf etwa 20 Grad geheizt.



LED und Photovoltaik als Investition



Neben den Maßnahmen, die angesichts der aktuellen Krise getroffen wurden, habe man bei Poco auch langfristige Pläne, was das Energiesparen angeht: „Wir arbeiten gerade daran, komplett auf LED umzurüsten“, sagt Thomas Kurz, Vertriebsgeschäftsführer Nord. „Außerdem wollen wir Photovoltaikanlagen auf einigen unserer Häuser anbringen – insbesondere bei unseren Eigentums-, aber wenn möglich auch bei Mietobjekten.“ Der Poco-Markt Mainz wurde als erster Standort mit einer PV-Anlage ausgestattet.



Der Handelsverband NRW Südwestfalen begrüßt die Energiesparmaßnahmen bei Poco – und auch bei anderen Geschäften – wie Sprecherin Karina Brühmann mitteilt: „Alle Maßnahmen, die helfen, dass sie weiter am Markt bleiben, sind gut.“ Unternehmen hätten oft nicht die Möglichkeit, ad hoc andere Maßnahmen zu ergreifen, um den hohen Preisen entgegenzuwirken. Die Reduzierung der Öffnungszeiten sei daher eine schnelle und effiziente Lösung.



Handelsverband sieht großes Ganzes



Dem Handelsverband sei vor allem wichtig, die Unternehmen und damit Arbeitsplätze zu schützen, man sehe das große Ganze. Das aktuell aufgrund der hohen Preise zurückhaltende Einkaufsverhalten der Kunden erfordere auch andere Sparmaßnahmen, wie Kurzarbeit. „Das sind aber keine Lösungen, die wir grundsätzlich fordern würden. Das muss jeder Betrieb für sich und abhängig von den Kunden und dem Standort entscheiden“, betont Brühmann. Auf lange Sicht seien jedoch auch Investitionsmaßnahmen wie Modernisierungen der Gebäude wichtig, um Geld zu sparen.



Einen Nachteil für die Kunden sieht Brühmann durch die frühere Schließung übrigens nicht: „Die können oft rund um die Uhr online einkaufen, viele Handelsbetriebe fahren da ja mittlerweile zweigleisig.“