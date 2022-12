Zum 50-Jährigen gibt‘s ein „neues Kleid“ fürs Sauerland-Center

Von: Fabian Paffendorf

Im 50. Jahr seines Bestehens bekommt das Sauerland-Center eine neue Optik verpasst. © Cedric Nougrigat

Am Nikolaustag 1972 wurde das Sauerland-Center eröffnet. Damals wie heute nicht unumstritten, prägt die Immobilie das Innenstadtbild Lüdenscheids seit einem halben Jahrhundert - und bald in ganz neuer Optik.

Lüdenscheid – Eines der wohl umstrittensten Lüdenscheider Innenstadtbauwerke wird 50 Jahre alt. Als „wichtiger Schritt ins Jahr 2000“ nach Plänen des Architekten Ernst Vollmann errichtet, wurde am Nikolaustag 1972 das Sauerland-Center mit einem Festakt eröffnet. Eine große Feier zum 50. wird’s heute aber laut Eigentümer Musa Arisoy nicht geben. Aber damals wie heute sind noch Arbeiten am Center nicht abgeschlossen.

Als am Abend des 6. Dezember 1972 zur Eröffnung Kammersänger Horst Wilhelm, die südamerikanische Sängerin Margarita Cantero, das Medium-Terzett und Peter Beil mit dem Orchester Heinz Schachtner den musikalischen Rahmen der Eröff nungsfeier bestritten, war nämlich nur ein Teilbereich des Hauses wirklich fertiggestellt.

Obwohl die Händler und Gastronomen in der Ladenstraße des unteren Center-Teils ihre Geschäfte schon zur Weihnachtszeit 1972 aufnehmen durften, so dauerte es dennoch bis März 1973 bis der damals bei den Lüdenscheidern als „EMKA-Turm“ bekannte, siebengeschossige Turmbau fertiggestellt wurde. Zum 50-Jährigen ist’s genau anders herum, wie Musa Arisoy erklärt. Denn aktuell habe man die Gerüste rund um den Turm abbauen können, die zur zum Jahresbeginn gestarteten Fassadenerneuerung notwendig waren. Bekanntlich soll die Waschbeton-Optik Stück für Stück mit getönten Glasplatten abgedeckt werden, das Center ein zeitgemäßeres, gläsernes Kleid bekommen. „Der obere Teil ist so gut wie fertig. Einzig einige Fenster mussten hier noch nachvermessen und bestellt werden“, erklärt der Eigentümer.

Die Arbeiten an den unteren Etagen des Sauerland-Centers hingegen würden bis circa März 2023 erst fertiggestellt werden können. Sie sollen laut Musa Arisoy in der kommenden Woche starten. „Diese Arbeiten sind weitaus einfacher und wesentlich schneller realisierbar. Anders als beim Turm müssen hier keine großen Höhen bezwungen werden, auch die Fläche ist viel geringer.“

Mit Lieferschwierigkeiten bei den Baumaterialien arrangiert

Die Preissteigerungen bei den Baumaterialien spielten nach Auskunft von Musa Arisoy nur eine untergeordnete Rolle für mögliche Verzögerungen im Zeitplan der Sanierung. Viel mehr habe man beim Material damit zu kämpfen, dass es weiterhin Probleme bei den Lieferketten gebe. „Aber da muss man sich halt mit arrangieren, dann lässt sich damit schon ganz gut umgehen“, erklärt Arisoy.

Einen ersten Eindruck davon, wie das „neue Kleid“ der umstrittenen Immobilie steht, können sich die Bergstädter aber auch jetzt schon machen. Davon, dass der Solitärbau, der ab 1971 auf dem Areal der ehemaligen Firma EMKA errichtet wurde, pünktlich zum Nikolaustag nun mehr seit einem halben Jahrhundert zum Innenstadtbild Lüdenscheids gehört, wusste Musa Arisoy bis dato noch nicht. „Wie denn auch? Ich bin vor 50 Jahren ja auch nicht bei der Eröffnungsfeier dabei gewesen“, scherzt der derzeitige Eigentümer des Hauses. Innerhalb der Historie des Betonriesen kommt dem Lüdenscheider Investor aber auf jeden Fall eine besondere Rolle zu.

Bevor Musa Arisoy Anfang 2020 das Sauerland-Center von der dänischen TK Development kaufte und in die Sanierung investierte, galt das Haus mit seiner wechselhaften, aber selten erfreulichen Geschichte als Schrottimmobilie. Sein 40,5 Meter hoher Turm, ursprünglich für eine Hotelnutzung gebaut, stand nach Auszug des Seniorenpflegeheims Hohenhof im August 2009 lange Jahre leer. Erst 2021 zog das Jobcenter als Ankermieter in den Turmbau ein, belegt seither über 3000 Quadratmeter Fläche im Haus. Bei der Anbahnung und der Vermittlung für die langfristige Vermietung im Sinne einer Rivitalisierung der Immobilie hatte der damalig Lüdenscheider Bürgermeister Dieter Dzewas mitgewirkt.

Vor 50 Jahren: Das Sauerland-Center kurz vor seiner Eröffnung im Dezember 1972. © LN-Archiv