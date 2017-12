Zukunftskonzept für Bremecker Hammer Thema in Ausschüssen

Lüdenscheid - Um die Zukunft des Bremecker Hammers wird es am Dienstag in einer gemeinsamen öffentlichen Sitzung des Kulturausschusses und des Bau- und Verkehrsausschusses gehen. Zunächst einmal sollen die Politiker zustimmen, dass die Verwaltung die Sanierung und Instandsetzung unter Inanspruchnahme von Drittmitteln und Zuschüssen beziehungsweise Fördermitteln weiter verfolgt.

Dabei ist die notwendige Sanierung nur ein Aspekt. Die Verwaltung legt mit der Vorlage für die Sitzung auch ein Zukunftskonzept für den Bremecker Hammer vor, das die Einbindung des Technikmuseums in verschiedene Netzwerke wie dem Verein „WasserEisenLand“ sowie seine Etablierung als Lernort für Technische Bildung vorsieht.

Nachdem im Mai ein erneuter Fortschritt des Schadens am Mauerwerk an der Rückseite festgestellt wurde, rate das beauftragte Planungsbüro zunächst dringend dazu, ein Traggerüst für das Dach errichten zu lassen, um damit die schadhafte Außenwand zu entlasten. Die Ausschussmitglieder sollen die außerplanmäßige Bereitsstellung von 20 000 Euro befürworten, um Planungen dafür in Auftrag zu geben.

Insgesamt mehr als eine Million Euro nötig

Eine exakte Kostenschätzung für eine solche Sicherungskonstruktion gebe es noch nicht, heißt es in der Vorlage weiter, aber es sei von mindestens 100 000 Euro auszugehen. Diese Mittel sollen im Haushalt für 2018 bereit gestellt werden. Die Maßnahme solle so ausgelegt werden, dass sie als „dauerhafte und tragfähige Konstruktion“ für die weiteren Instandsetzungsschritte dienen könne, so dass dieses akut eingesetzte Geld im Falle der gesamten Restaurierung nicht verloren sei.

Insgesamt ist mit einem Sanierungsaufwand von mehr als einer Million Euro zu rechnen, um das Technikmuseum „vollständig und auch funktionsfähig“ wiederherzustellen. Fördermöglichkeiten zur Realisierung der umfangreichen Maßnahmen könnten sich unter anderem im Rahmen der Regionale 2025 ergeben. Außerdem will die Verwaltung prüfen, inwieweit Mittel des Landes aus dem Denkmalförderprogramm 2018 oder aus Mitteln der Baudenkmalpflege beantragt werden können. Für die Verhandlungen mit Fördermittelgebern soll das Zukunftskonzept zugrunde gelegt werden, das der Leiter der städtischen Museen, Dr. Eckhard Trox, erarbeitet hat.

Ausführlich ist darin der industriehistorische Wert des Bremecker Hammers dargelegt. Nach der Restaurierung könne das Technikmuseum durch Kooperationen und Vernetzungen sowie durch zusätzliche Bildungsprogramme, zum Beispiel in Verbindung von Technik und Ökologie, eine Aufwertung als Ausstellungs- und Lernort erfahren, die weitere Besucher anzieht. Trox favorisiert das Bemühen um Mittel im Rahmen der Regionale 2025, weil in dem Kontext „großzügig gedacht werden kann“ – als Beispiel führt er das Technikmuseum Freudenberg an, das in seiner heutigen Form nur durch Mittel aus der Regionale 2013 realisiert werden konnte. Der Wert des Bremecker Hammers als Lernort werde noch gesteigert durch eine mögliche inhaltlich-didaktische Verzahnung mit der neuen Dauerausstellung des Geschichtsmuseums, die derzeit vorbereitet wird.

Zur gemeinsamen Sitzung treffen sich die Mitglieder beider Ausschüsse am Dienstag um 19 Uhr in den Museen der Stadt. Ab 20 Uhr tagt der Kulturausschuss in öffentlicher Sitzung. Dabei wird es um eine neue Gebührensatzung für die Stadtbücherei und den Haushalt 2018 im Bereich des Fachdienstes Kulturmanagement gehen.